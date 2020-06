Coronavirus : un Conseil de défense pour préparer la suite du déconfinement

"Qu'on aille plus vite ou pas, il faut qu'on sache. Il faut des arbitrages !" L'impatience se fait sentir jusque dans les couloirs des ministères, ce vendredi, alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à découvrir dans la matinée les dernières données des autorités sanitaires. Le président de la République réunit le Conseil scientifique, puis un Conseil de défense, afin de faire un point sur l'épidémie de coronavirus. Mais aussi préparer son allocution, prévue dimanche.

Écoles, restaurants, rassemblements sur la table

Depuis plusieurs jours, le Conseil Scientifique explique que l'épidémie est "sous contrôle". Mais les sujets à trancher sont nombreux : assouplir ou non le protocole sanitaire dans les écoles, autoriser les restaurants franciliens à rouvrir même leurs salles intérieures, décider quand et quelles frontières seront rouvertes, ou encore statuer sur la poursuite de l'interdiction ou non des rassemblements. L'exécutif est sommé d'ajuster les différentes règles sanitaires.

En coulisses, certains imaginent une accélération différenciée selon les dossiers. Les priorités sont les restaurants et les établissements scolaires. Sur ces deux sujets, "ça commence à râler dans l’opinion", décrypte un membre de cabinet. Pour autant, la prudence reste de mise, notamment sur la question des grandes manifestations. Au ministère de la Santé, on le confie : "Le moindre événement nous fait peur car c’est le rassemblement évangéliste de Mulhouse qui nous a fait sombrer."