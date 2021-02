EN DIRECT - Coronavirus : début des vacances en France, mais la situation reste fragile

EN DIRECT

Au premier jour des vacances scolaires pour une partie du pays et à la veille de l'arrivée d'un nouveau vaccin contre le Covid-19, réservé aux soignants, la situation épidémique reste fragile en France et le gouvernement a demandé de renouveler les efforts, notamment sur le télétravail. Avec 143.325 nouveaux cas détectés la semaine dernière, contre 141.732 la semaine précédente, la circulation du coronavirus s'est stabilisée "à un niveau très élevé", a relevé Santé publique France (SpF) dans son bulletin hebdomadaire. Dans le monde, les débats sur les vaccins font rage, et l'OMS appelle à un partage des technologies pour accroitre leur production.

Les informations à retenir : Plus de 22.000 nouveaux cas enregistrés en France vendredi, les hospitalisations et réanimations sont en légère baisse

Santé publique France estime que "des mesures plus strictes" seront nécessaires "dans un avenir proche"

L'OMS appelle à un partage des technologies pour produire plus de vaccins

Au moins 2,28 millions de personnes sont mortes du Covid dans le monde depuis le début de la pandémie.

Début des vacances, mais "des mesures plus strictes" bientôt nécessaires, selon Santé publique France

Alors que les vacances (sous couvre-feu) commencent pour la zone A, les restrictions sanitaires liées au Covid poussent peu les Français à partir loin de chez eux. Du côté de la SNCF, il y a moitié moins de réservations pour ce week-end qu'à la même période l'an dernier. Vendredi, le gouvernement appelait les Français à "la plus grande prudence", notamment en raison de la prolifération des variants du coronavirus sur le territoire. Cette diffusion importante rend probable la nécessité de "mesures plus strictes" en France "dans un avenir proche", en raison d'un nombre de malades hospitalisés déjà "très élevé", a estimé un responsable de Santé publique France.

La part des cas suspectés d'être des variants (anglais, sud-africain ou brésilien) s'élevait à 14% de tous les cas détectés en France au 27 janvier, avec un taux proche de 20% en Ile-de-France, selon des résultats encore préliminaires rendus publics jeudi. Au 7-8 janvier, la proportion du variant britannique avait été mesurée à 3,3% des cas positifs.

Plus de 22.000 cas en 24h, pression hospitalière toujours élevée

La situation sanitaire reste grave. Plus de 22.000 cas de contaminations au Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures en France, où la pression hospitalière reste élevée sur fond de progression de variants plus contagieux. Les hôpitaux accueillent actuellement 27.614 patients (-194 par rapport à jeudi), dont 1.715 nouvelles admissions. Parmi eux, 3.245 malades sont soignés dans les services de réanimation, un chiffre en très léger recul (-5) par rapport à la veille.

Les étudiants vont pouvoir à nouveau manger sur place dans les restos U

La ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé que les étudiants allaient pouvoir retourner dans les restaurants universitaires. Jusqu'ici, seule la vente à emporter était possible dans les "restos U", qui rouvrent progressivement depuis une semaine avec le retour partiel des étudiants dans les facs. Il y a deux semaines, le chef de l'Etat avait annoncé que l'ensemble des étudiants pourraient avoir accès à deux repas par jour pour le prix d'un euro dans ces restaurants, ce pour mieux faire face aux conséquences de la crise du Covid-19.

L'usage du vaccin AstraZeneca/Oxford limité en Europe, mais efficace contre les variants

Le ministère espagnol de la Santé a annoncé vendredi qu'il limiterait l'usage du vaccin AstraZeneca/Oxford aux moins de 55 ans. La Grèce, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Suède et d'autres pays ont fixé des limites d'âge pour ce vaccin, en raison du manque d'évaluation des risques chez les populations les plus âgées. Malgré cette limitation, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont exprimé vendredi leur soutien à la stratégie d'approvisionnement en vaccins menée par la Commission européenne. En France, l'éxecutif entend faire en sorte que tous les Français qui le souhaitent soient vaccinés d'ici la fin de l'été.

Une bonne nouvelle pourrait permettre d'atteindre cet objectif : le vaccin développé par l'université d'Oxford et le groupe AstraZeneca conserve une "efficacité similaire" contre le variant très contagieux apparu dans le sud de l'Angleterre et retrouvé depuis dans plusieurs dizaines de pays, ont indiqué les chercheurs chargés du projet.

L'OMS appelle à un partage des technologies

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les laboratoires à partager leurs technologies afin d'accroître la production de vaccins contre le Covid-19. Le directeur général de l'OMS a appelé "à un développement massif des capacités de production" des vaccins pour ne pas annihiler tous les progrès faits dans la lutte contre la pandémie. Il a cité l'exemple du groupe pharmaceutique français Sanofi, qui a pris du retard dans le développement de son propre vaccin mais a offert de produire à partir de cet été celui de son concurrent Pfizer/BioNTech, déjà largement autorisé et à l'efficacité prouvée.

Déconfinement progressif en Israël à partir de dimanche

Le confinement en vigueur depuis plus d’un mois en Israël sera progressivement levé à partir de dimanche, mais les vols internationaux restent suspendus jusqu’au 20 février, a indiqué vendredi le gouvernement. Le confinement strict avait été prolongé à quatre reprises en Israël, pays qui mène depuis décembre une vaste campagne de vaccination, avec plus de 3,3 millions de personnes ayant reçu leur première dose.

Plus de 2,28 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 2,28 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, vendredi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (459.030 décès recensés), devant le Brésil (230.034), le Mexique (162.922), l'Inde (154.823) et le Royaume-Uni (110.250). Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques comme cela a été le cas en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.