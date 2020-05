EN DIRECT - Coronavirus : les parcs et jardins rouvrent à Paris

EN DIRECT

C'est un dernier week-end avant une petite "libération" : avant le début de la "phase 2" du déconfinement, mardi, les Français vivent une dernière fin de semaine au cours de laquelle les déplacements à plus de 100 km de leur domicile est interdit. Pourtant, dans les zones amenées à passer à l'orange dans trois jours, ils peuvent déjà profiter des parcs et jardins pour s'aérer l'esprit.

S'aérer l'esprit, et sans doute éviter de trop penser à l'économie. Car la situation est extrêmement préoccupante sur le front de la demande intérieure et de l'emploi, avec une explosion du nombre de demandeurs d'emploi en avril. En revanche, le reflux épidémique du coronavirus se poursuit en France, avec un nombre de patients en réanimation qui continue de baisser. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations principales à retenir : Tous les parcs et jardins rouvrent samedi à Paris, après plus de deux mois de fermeture

Renault a officialisé 4.600 suppressions d'emplois en France, une manifestation doit avoir lieu à Maubeuge, samedi matin

L'épidémie continue de reculer en France, avec 28.714 morts au total

On dénombre plus de 100.000 morts aux États-Unis, 355.000 dans le monde

Une phase 1 du déconfinement sur le point de s'achever…

Avant une levée plus massive des restrictions à partir de mardi 2 juin, les Français vivent samedi et dimanche un dernier week-end de déconfinement qu'on pourrait qualifier de mesuré. Ils ne pourront par exemple pas s'aventurer à plus de 100 km de leur domicile pour s'aérer l'esprit.

… mais déjà des parcs ouverts partout en France, dont à Paris

Dans les zones où ils étaient restés fermés, les parcs et jardins peuvent toutefois être rouverts à partir de samedi par les mairies, mais avec précaution. La mairie de Paris a confirmé vendredi après-midi la réouverture de "tous les espaces verts" parisiens dès samedi, sans attendre le début de la phase 2 du déconfinement, mardi.

"L'usage dynamique" des espaces verts ne sera pas imposé ; il sera donc possible de se regrouper de manière statique, mais pas à plus de 10 personnes, et en respectant les gestes barrières. Le port du masque n'est pas imposé, mais recommandé, tandis que les pique-nique ne seront pas interdits.

Dans la capitale comme ailleurs en France, les restaurateurs préparent ce week-end la réouverture des terrasses, qui sera effective dès le 2 juin. En zone orange, certains professionnels le savent : avec le protocole sanitaire et la baisse du nombre de clients, ils ne seront pas rentables.

L'économie en grande difficulté, 4.600 emplois supprimés chez Renault

Dans ce déconfinement qui s'assouplit, l'exécutif tente de relancer la machine économique alors que le chômage a bondi de 22% en avril avec 843.000 demandeurs d'emploi supplémentaires. "C'est malheureusement historique", a déploré Édouard Philippe, jeudi, en prévenant que la France allait "devoir se battre contre l'impact d'une récession historique".

Une annonce complique encore la donne : le constructeur automobile français Renault, en difficulté financière, a officialisé vendredi matin la suppression d'environ 15.000 emplois dans le monde, dont 4.600 en France, dans le cadre d'un plan d'économies de 2 milliards d'euros sur trois ans. On vous explique tout ici.

Le reflux épidémique se poursuit en France

De mauvaises nouvelles sur le plan économique, mais la situation s'améliore sur le front sanitaire : jour après jour, l'épidémie de coronavirus recule dans l'ensemble du pays. Le coronavirus a déjà provoqué la mort de 28.714 personnes vendredi en France, dont 61 de plus dans les hôpitaux en 24 heures. En réanimation, "1.361 malades atteints d’une forme sévère de coronavirus sont hospitalisés", selon la Direction générale de la santé, soit 68 personnes en moins par rapport à la veille.

Référendum sur l'indépendance reporté en Nouvelle-Calédonie

Edouard Philippe a proposé samedi de reporter au 4 octobre le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie initialement prévu le 6 septembre, en raison des difficultés logistiques nées de la crise du coronavirus. Le Premier ministre a transmis un projet de décret avec cette nouvelle date aux présidents du gouvernement et du congrès de Nouvelle-Calédonie pour avis consultatif sous 15 jours, selon un communiqué de Matignon. Le texte devrait être présenté en Conseil des ministres dans la deuxième quinzaine de juin, l'État fixant la date du référendum.

Plus de 355.000 morts dans le monde, 100.000 aux États-Unis

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 362.028 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché avec plus de 100.000 décès. Vendredi, le président américain Donald Trump a annoncé mettre fin à la relation entre son pays et l'Organisation mondiale de la Santé, qu'il accuse depuis le début de la pandémie de se montrer trop indulgente avec Pékin. "Nous allons (...) rediriger ces fonds vers d'autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent", a-t-il dit.

Nombre record de contaminations en 24 heures au Brésil

Le Brésil est devenu vendredi le cinquième pays ayant enregistré le plus de décès du coronavirus, avec 27.878 morts selon le ministère de la Santé, devançant l'Espagne. Le géant sud-américain a connu une nouvelle journée à plus d'un millier de morts (1.124 en 24 heures), et un nombre record de contaminations, avec 26.928 en une journée, ce qui porte le total à 465.166 depuis le début de la pandémie.

Plus de 5.705.890 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 2.280.300 sont aujourd'hui considérés comme guéris.