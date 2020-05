"Profiter enfin de ce déconfinement" : les Parisiens retrouvent les Buttes-Chaumont

REPORTAGE

Les parcs et jardins sont de nouveau ouverts au public dans toute la France depuis samedi matin. Europe 1 s'est rendu dans le parc des Buttes-Chaumont dans l'est parisien, où, à peine les grilles ouvertes, plusieurs centaines de personnes se sont engouffrées... certaines masquées, mais pas toutes.

Une petit-déjeuner "pour fêter ça"

Véronique est ainsi venue avec ses enfants, qui ont vite repris leurs réflexes : "Ils ont grimpé dans l'arbre ! C'était une vraie joie, comme s'il y avait une très bonne nouvelle aujourd'hui. On est venus prendre un café, un petit déjeuner ici pour fêter ça."

"C'est l'été, il fait très beau, c'est le temps idéal pour pique-niquer un peu", constatent de leur côté David et Lisa qui étendent une nappe blanche sur l'herbe fraîchement coupée, et posent leur panier repas.

Rattraper le temps perdu

Seule contrainte, les groupes ne doivent pas dépasser 10 personnes, et garder leurs distances. Derrière ses lunettes de soleil, Daisy savoure cette liberté retrouvée : "On était tous aux portes à attendre que ça ouvre, enfin ! On n'a nulle part où se poser, pour profiter enfin de ce déconfinement et apprécier la vie", confie-t-elle.

"Beaucoup ont fait très attention : on met les masques, tout ce qu'il faut, et c'est le seul endroit naturel que nous ayons les Buttes-Chaumont ! Donc bien sûr on a envie de se connecter, c'est évident." La Parisienne promet de passer tout le weekend ici dans le parc, histoire de rattraper le temps perdu.