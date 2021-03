EN DIRECT - Coronavirus : nouvelles restrictions dans le Rhône, l'Aube et la Nièvre

Face à la troisième vague de l'épidémie de coronavirus, "une course contre la montre est engagée", a reconnu vendredi Matignon. Malgré les restrictions mises en place depuis de longues semaines et récemment renforcées, la France fait toujours face à une situation épidémique critique, avec une hausse des contaminations et une forte menace de saturation des hôpitaux. Alors que 16 départements étaient déjà soumis à de nouvelles mesures plus strictes, que le gouvernement refuse de qualifier de confinement, le Rhône, l'Aube et la Nièvre, s'ajoutent à la liste. Sur le plan de la vaccination, la tension reste forte entre l'Union européenne et Londres, tandis que l'Agence du médicament (ANSM) a confirmé l'existence d'un risque "rare" de thrombose atypique associé au vaccin d'AstraZeneca. Suivez en direct l'évolution de la situation

Les principales informations à retenir Les restrictions sont renforcées dans trois nouveaux départements

La situation épidémique continue de se dégrader

Les contrôles vont s'intensifier dans les gares, aéroports et péages

Restrictions renforcées dans le Rhône, l'Aube et la Nièvre

19 départements sont désormais concernés par les nouvelles restrictions. Les trois derniers à rejoindre la liste de ces départements sont le Rhône, l'Aube et la Nièvre. Les mesures s'y appliqueront à partir de samedi, comme c'est déjà le cas dans 16 autres, dont toute l'Ile-de-France : pas de déplacements à plus de 10 km sans dérogation, pas de sortie du territoire sans motif impérieux, nouveaux commerces fermés et demi-classes en lycée. 24 autres département sont sous vigilance renforcée.

Les contrôles s'intensifient dans les gares, aéroports et péages

Les contrôles vont "s’intensifier", dans les "gares, aéroports et péages routiers", tout en "poursuivant les contrôles de respect des gestes barrières", a indiqué vendredi Matignon. Ces mesures, annoncées par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'une réunion avec le Premier ministre Jean Castex, interviennent alors que la situation épidémique est "critique avec l’entrée en action de la troisième vague et la prédominance du variant britannique". "Une course contre la montre est engagée", a souligné Matignon dans un communiqué.

Devant la gare de Lille-Flandres, une quinzaine de policiers étaient ainsi mobilisés dès vendredi soir pour contrôler le respect des règles en vigueur dans le département. Lisez ici notre reportage.

Durcissement des mesures dans les écoles

L'inquiétude monte dans les rangs des personnels de l'Education nationale, alors que les nouvelles contaminations ont particulièrement progressé chez les moins de 15 ans cette semaine. Faut-il ou non fermer les écoles ? Face à ces hausses, le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a en tout cas annoncé que dans les 19 départements sous restrictions, un seul cas de Covid dans une classe entraînerait sa fermeture. Ces derniers mois, le gouvernement a martelé que la fermeture des écoles n'interviendrait qu'en dernier recours.

La pression s'accentue en réanimation

Le nombre de patients en réanimation a continué de progresser vendredi, selon des données de Santé publique France (SpF). Ils étaient 4.766 vendredi en réa, contre 4.709 la veille. Au cours des dernières 24 heures, 476 malades sont entrés en réanimation contre 408 la veille, d'après les données de SpF.

Le nombre total de personnes hospitalisées en France à cause du Covid-19 était de 27.242 vendredi, avec 2.048 nouvelles admissions en 24 heures. La maladie a emporté 304 personnes à l'hôpital en 24 heures, portant le nombre total des décès enregistrés en France à 94.302 depuis le début de l'épidémie il y a plus d'un an.

Le nombre de contaminations était de 41.869 vendredi , un niveau très élevé mais en diminution par rapport à jeudi où il dépassait les 45.000 cas. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, est remonté à 8,1% contre 8% la veille.

Pour l'heure, 7,5 millions de personnes ont reçu au moins une injection, dont 2,6 millions ont eu leurs deux doses. La France a donc dépassé les 10 millions d'injections, avec plus de 400.000 piqûres en 24H.

Vaccin AstraZeneca: l'ANSM confirme un risque de thrombose rare

L'Agence du médicament (ANSM) a confirmé vendredi l'existence d'un risque "rare" de thrombose atypique associé au vaccin d'AstraZeneca, après la survenue de nouveaux cas en France, dont deux décès, tout en soulignant que la balance bénéfice/risque restait "favorable". Les autorités norvégiennes ont elles prolongé la suspension de l'administration du vaccin jusqu'au 15 avril, jugeant nécessaire d'approfondir l'étude de ses éventuels effets secondaires.

Par ailleurs, alors que l'Union européenne reste confrontée à des difficultés d'approvisionnement, le ton monte entre Bruxelles et Londres. L'UE a menacé jeudi de bloquer les exportations du vaccin d'AstraZeneca. De son côté, la France a accusé vendredi le Royaume-Uni de se livrer à un "chantage" sur les livraisons de vaccin AstraZeneca parce qu'il a un "problème" de stocks pour l'administration de la deuxième dose aux Britanniques déjà vaccinés une fois.

Plus de 2,7 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2,76 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles vendredi dans la matinée. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 548.052 morts, devant le Brésil (307.112), le Mexique (200.211), l'Inde (160.949) et le Royaume-Uni (126.445).