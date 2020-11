EN DIRECT - Coronavirus : 43.892 morts en France, près de 190 cas dans un Ehpad d'Indre-et-Loire

EN DIRECT

Alors que l'exécutif veut repousser de trois mois les élections régionales et départementales en juin prochain, les règles du confinement restent "inchangées" durant au moins 15 jours. Le Premier ministre Jean Castex a déclaré qu'il "serait irresponsable de lever et même d'alléger le dispositif", tandis que les commerçants espéraient une réouverture. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a validé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021.

Les informations à retenir La France compte 43.892 morts du coronavirus, réanimations et hospitalisations se stabilisent

Statu quo sur les mesures de confinement en France, mais un "horizon" au 1er décembre pour les commerçants

Le Conseil constitutionnel a validé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021

"Respecter les règles" en France même si les chiffres se stabilisent

Le gouvernement français a exclu tout assouplissement des restrictions, quinze jours après la mise en place d'une mesure de confinement au niveau national : "le problème n'est pas d'aménager les règles d'aujourd'hui, le problème c'est de les respecter afin de ne pas prolonger l'état de confinement", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation se stabilise cependant, légèrement en dessous de 4.900, selon les chiffres publiés vendredi par Santé publique France, faisant état de 467 morts à l'hôpital en 24 heures. Selon ces chiffres 43.892 personnes sont mortes du coronavirus, soit 932 de plus en 24 heures. Un ralentissement qui se confirme également dans les admissions à l'hôpital, puisqu'on dénombre 32.707 hospitalisations ce vendredi, soit 24 de plus par rapport à la veille.

Lors de son point d'étape sur le reconfinement, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que "nous comptons ces derniers jours une hospitalisation toutes les 30 secondes et une admission en réanimation toutes les 3 minutes".

Une étude américaine de l'université de Stanford apporte quelques précieuses informations sur les lieux de contamination. Sans surprise, les endroits clos et mal aérés représentent le plus de risques pour les visiteurs. Mais ce n'est pas le seul enseignement de cette enquête, dont nous vous détaillons les éléments les plus saillants dans cet article.

12 décès et près de 190 cas dans un Ehpad d'Indre-et-Loire

Un important cluster dans un Ehpad de Loches, en Indre-et-Loire, est passé de 143 à près de 190 cas positifs au Covid-19 et désormais 12 décès comptabilisés, a-t-on appris vendredi auprès de l'Agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire.

Dans cet Ehpad qui peut accueillir 215 résidents, "143 patients ont été testés positifs ainsi que 46 agents", a indiqué l'ARS, précisant que "douze résidents sont décédés du Covid" depuis le début de cette deuxième vague de l'épidémie, alors qu'"il n'y en avait eu aucun décès lors de la première vague". Parmi les 143 résidents testés positifs, "41 sont symptomatiques et 22 sous surveillance rapprochée", a-t-on précisé de même source.

Prolongation de l'État d'urgence sanitaire

Le Conseil constitutionnel a validé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février, approuvé il y a une semaine par le Parlement et qui avait donné lieu à des débats tendus entre la majorité et les oppositions. "Les sages" ont estimé "qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'appréciation du législateur selon laquelle, d'une part, l'épidémie de Covid-19 se répand à une vitesse élevée contribuant (...) à un état de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population et selon laquelle, d'autre part, cet état devrait perdurer au moins durant les quatre mois à venir".

Les commerçants espèrent l'allègement au 1er décembre

Le Premier ministre a indiqué que des "premières mesures d'allégement" du reconfinement pourraient intervenir au 1er décembre si la situation sanitaire s'améliore mais elles seraient "strictement limitées aux commerces que nous avons dû fermer". "Leur réouverture ne pourrait s'envisager que sur la base d'un protocole renforcé" et cette première étape "ne pourra cependant pas concerner d'autres établissements recevant du public ou les risques de contamination sont par nature plus élevés, comme par exemple les bars, les restaurants et les salles de sport", a-t-il ajouté.

Les restaurateurs, eux, craignent la fermeture pure et simple. "On ne tiendra pas jusqu'en janvier", s'inquiète par exemple Olivier, restaurateur, au micro d'Europe 1. Découvrez ici notre reportage complet. D'autant que les assureurs veulent retirer la pandémie comme motif d'assurance des restaurants pour 2021.

A New York, vers une refermeture des écoles

Le maire de New York Bill de Blasio, qui avait rouvert les écoles publiques fin septembre selon un modèle partiellement présentiel, a appelé les parents d'élèves à "se préparer" à leur fermeture lundi. Le nombre de nouveaux cas quotidiens aux Etats-Unis ne cesse d'augmenter: quasiment 189.000 ont été recensés entre jeudi et vendredi, et près de 1.600 nouveaux décès, selon l'université Johns Hopkins.

Près de 1,3 million de morts dans le monde

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.294.539 morts dans le monde depuis décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi matin. Plus de 52.775.840 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. Sur la seule journée de jeudi, 9.921 nouveaux décès et 608.625 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 242.435 décès pour 10.555.469 cas recensés devant le Brésil (164.281 morts), l'Inde (128.668 morts), le Mexique (97.056 morts), et le Royaume-Uni (50.928 morts).