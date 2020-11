Covid-19 : 12 décès et près de 190 cas dans un Ehpad d'Indre-et-Loire

Un important cluster dans un Ehpad de Loches, en Indre-et-Loire, est passé de 143 à près de 190 cas positifs au Covid-19 et désormais 12 décès comptabilisés, a-t-on appris vendredi auprès de l'Agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire.

"143 patients ont été testés positifs ainsi que 46 agents"

Dans cet Ehpad qui peut accueillir 215 résidents, "143 patients ont été testés positifs ainsi que 46 agents", a indiqué l'ARS, précisant que "douze résidents sont décédés du Covid" depuis le début de cette deuxième vague de l'épidémie, alors qu'"il n'y en avait eu aucun décès lors de la première vague". Parmi les 143 résidents testés positifs, "41 sont symptomatiques et 22 sous surveillance rapprochée", a-t-on précisé de même source.

Il y a une semaine le cluster de Loches comptait 121 résidents et 22 professionnels, mais aucun cas grave ni de décès, selon l'ARS. Dans la région Centre-Val de Loire, 83 Ehpad, soit environ le quart du parc total de la région, sont actuellement concernés par un cluster, selon le directeur de l'ARS, Laurent Habert. C'est dans le Loiret qu'il y en a le plus (26 établissements touchés), suivi par le Loir-et-Cher (18) et l'Indre-et-Loire (15).