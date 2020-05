EN DIRECT - Coronavirus : plus de 350.000 morts dans le monde

EN DIRECT

La France va bientôt connaître la manière dont la levée des restrictions se poursuivra : le Premier ministre Édouard Philippe doit annoncer jeudi la deuxième phase du déconfinement. Mais avant cela, les restaurateurs veulent mettre la pression sur le gouvernement avec une mobilisation prévue mercredi matin.

Au carrefour de la politique et de la technologie, l'Assemblée nationale doit se prononcer sur l'application de traçage des cas contacts StopCovid, à propos de laquelle les Français sont partagés. Le bilan humain de l'épidémie de coronavirus a été revu, mardi soir, avec désormais 28.530 morts depuis le 1er mars. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir : Les députés vont débattre cette après-midi de l'application StopCovid

Que contient le protocole sanitaire de réouverture des restaurants ?

Le dernier bilan de l'épidémie est de 28.530 morts en France

On a testé StopCovid

Les députés vont débattre mercredi après-midi de l'application StopCovid, voulue par le gouvernement pour permettre le traçage de contacts pour lutter contre le coronavirus. Après le feu vert de la Cnil, mardi, le secrétaire d'État chargé du Numérique Cédric O est venu sur Europe 1, mercredi matin, pour détailler le fonctionnement de cette application sur laquelle les Français sont partagés : "Nous n'utilisons pas la géolocalisation", a-t-il par exemple assuré. Retrouvez ici l'essentiel de ses déclarations.

Avant cela, Europe 1 a pu tester l'application de traçage en avant-première, et on vous explique tout ce qu'il y a à savoir dans cet article.

Que contient le protocole sanitaire de réouverture des restaurants ?

Une mobilisation pour réclamer leur réouverture : hôteliers et restaurateurs vont déposer devant leurs établissements, mercredi matin partout en France, un objet symbole de leur activité, corbeille de pain, toque de chef ou tasse à café, avec le hashtag "#ATable".

"Nous voulons expliquer au grand public que nous avons envie de rouvrir mais que pour l'instant rien n'est fixé pour nous et qu'un certain nombre d'établissements de notre patrimoine sont fragilisés par trois mois de fermeture", explique Aurore Bégué, gérante de trois restaurants à Paris et à Nantes, employant une centaine de salariés.

"Rien n'est fixé", pas vraiment. Mercredi matin, Europe 1 a en effet révélé le protocole sanitaire à suivre pour les professionnels du secteur. Découvrez ici à qoui ressemblera votre prochain dîner !

Quels effets pour le plan à 8 milliards d'euros sur l'automobile ?

Emmanuel Macron a annoncé, mardi après-midi, une série de mesures pour tenter de sauver le secteur de l'automobile. Prime à la conversion renforcée mais limitée à 200.000 véhicules à partir du premier juin, valorisation du secteur de l'électrique, aides pour acheter de nouveaux véhicules… Ce plan coûtera 8 milliards d'euros à l'État et on vous explique ici ce qu'il faut en retenir.

Mercredi matin, Europe 1 est allée à la rencontre des concessionnaires pour recueillir leurs premières impressions. S'attendent-ils à un rush dans les semaines à venir ? la prime leur semble-t-elle suffisante ? Découvrez ici notre reportage.

Aucun signe de rebond de l'épidémie en France

Le dernier bilan humain de l'épidémie de coronavirus, communiqué lundi soir par la Direction générale de la santé, fait état de 28.530 morts depuis le 1er mars. Ce chiffre comprend les morts à l'hôpital (18.195, +83) et ceux en établissements médico-sociaux, dont les Ehpad (10.335, -10 après une probable révision des données). Ce bilan n'avait pas été réactualisé depuis jeudi et ne montre donc pas une explosion de la mortalité après un week-end prolongé.

La baisse du nombre de malades hospitalisés en réanimation s'est poursuivie lundi, avec 1.555 patients, soit 54 de moins en 24 heures. 16.264 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus, contre 18.468 mardi dernier, soit 2.000 personnes de moins dans les hôpitaux en une semaine.

Plus de 350.000 morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 350.000 morts dans le monde et infecté plus de 5.541.590 personnes depuis son apparition, dont au moins 2.176.600 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 98.584 décès pour 1.671.728 cas. Au moins 379.157 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 37.048 morts pour 265.227 cas, l'Italie avec 32.955 morts (230.555 cas), la France avec 28.530 morts (182.722 cas), et l'Espagne avec 27.117 morts (236.259 cas).

Par ailleurs, la propagation du coronavirus "s'accélère" au Brésil, au Pérou et au Chili, a prévenu mardi une agence régionale de l'Organisation mondiale de la santé, appelant ces pays à ne pas relâcher les mesures destinées à ralentir les contaminations.

"En Amérique du Sud, nous sommes particulièrement inquiets étant donné que le nombre de nouveaux cas enregistré la semaine dernière au Brésil est le plus haut sur une période de sept jours, depuis le début de la pandémie", a déclaré Carissa Etienne, directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), basée à Washington. L'Amérique latine et les Caraïbes comptent désormais 774.767 cas officiels de contaminations au nouveau coronavirus et plus de 41.600 morts,