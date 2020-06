EN DIRECT - Coronavirus : record de nouveaux cas en 24h au Brésil, 2.000 morts en un jour en Inde

EN DIRECT

Comment préparer "l'après-coronavirus" ? C'est la question qui se pose doublement, mercredi : aux députés français qui examinent un projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet, mais aussi à l'Union européenne, qui dévoile un plan pour mieux défendre les entreprises européennes de prédateurs étrangers après la crise actuelle.

Sur le plan sanitaire, alors que l'épidémie poursuit son reflux en France, le dexamethasone, un stéroïde, réduirait d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints par le coronavirus, selon un essai britannique. Dans le même temps, Sanofi va investir 610 millions d'euros en France, notamment pour créer un nouveau site de production de vaccins. Suivez l'évolution de la situation en direct.

L'Assemblée se penche sur la fin de l'état d'urgence

L'Assemblée examine mercredi un projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet, avec une période transitoire jusqu'à l'automne durant laquelle des restrictions resteront possibles, conduisant les oppositions à s'alarmer d'un état d'urgence "qui ne dit pas son nom".

Comment défendre les entreprises européennes ?

Bruxelles doit dévoiler mercredi un plan pour mieux défendre les entreprises européennes de prédateurs étrangers, avec dans son viseur les groupes chinois largement subventionnés. La crise sanitaire et les efforts pour relancer l'activité ne doivent pas "dissimuler" des mesures anticoncurrentielles ou servir de "prétexte" à des fusions pénalisant les consommateurs, a prévenu la vice-présidente exécutive de la Commission européenne Margrethe Vestager.

Un stéroïde peut-il réduire la mortalité des malades du coronavirus ?

Un médicament de la famille des stéroïdes, le dexamethasone, réduit d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints par le Covid-19, selon les premiers résultats du vaste essai clinique britannique Recovery annoncés mardi. Dans un communiqué les responsables estiment qu'"une mort sur huit pourrait être évitée grâce à ce traitement chez les patients placés sous ventilation artificielle".

De son côté, le ministre de la Santé outre-Manche a indiqué sur Twitter que les services britanniques de santé (NHS) travaille "pour inclure le dexamethasone à son traitement standard contre le Covid-19 à partir de cet après-midi [ce mardi après-midi, nldr]". Mardi soir, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a salué dans cet essai une "percée scientifique".

Sanofi va investir 610 millions d'euros en France et créer une nouvelle usine de vaccins

Le laboratoire français Sanofi va investir 610 millions d'euros en France, notamment pour créer un nouveau site de production de vaccins, a-t-il annoncé mardi à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron. Le groupe va investir près d'un demi-milliard d'euros dans une nouvelle usine à Neuville-sur-Saône en région lyonnaise, pour y créer son "Evolutive Vaccine Facility".

Cette usine permettra à Sanofi de "sécuriser les approvisionnements en vaccins de la France et de l'Europe en cas de nouvelles pandémies", précise le groupe, alors que les Etats à travers le monde se sont lancés dans une course pour sécuriser un accès à un vaccin contre le coronavirus. Plus d'informations dans notre article par ici.

La commission d'enquête poursuit son travail

À l'instar d'autres pays européens, notamment l'Italie, la France s'interroge sur la gestion de la crise sanitaire. Une commission d'enquête s'est ouverte mardi devant l'Assemblée nationale et entend "tirer les leçons" de la gestion de l'épidémie. Masques, tests, préparation du pays aux crises sanitaires… Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a défendu mardi pied à pied la stratégie des autorités devant la commission d'enquête

29.547 morts en France, la pression épidémique faiblit

D'après le dernier bilan publié mardi, le nombre total de décès du coronavirus s'élève à 29.547 morts en France depuis le début de l'épidémie. 19.090 personnes sont mortes au sein des établissements hospitaliers et 10.457 en établissements sociaux et médico-sociaux, des chiffres réactualisés pour la première fois depuis mardi 9 juin.

820 malades atteints d’une forme sévère de coronavirus sont hospitalisés en réanimation, avec une baisse de 26 malades par rapport à lundi. 10.535 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus, contre 11.961 mardi 9 juin.

Plus de 434.000 morts dans le monde, situation "extrêmement grave" à Pékin

La pandémie de coronavirus a fait au moins 436.813 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 116.127 décès pour 2.114.026 cas. Au moins 576.334 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 43.959 morts pour 888.271 cas, le Royaume-Uni avec 41.969 morts (296.857 cas), l'Italie avec 34.405 morts (237.290 cas), et la France avec 29.547 morts (194.175 cas).

Mais alors que l'épidémie faiblit en Europe, est-elle en train de repartir en Chine ? Plus de 100 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés à Pékin depuis que la maladie a fait sa réapparition dans la capitale chinoise il y a une semaine. La situation épidémique à Pékin est "extrêmement grave", a averti mardi un porte-parole de la mairie. Pékin est engagé dans "une course contre la montre" contre le nouveau coronavirus, a-t-il déclaré devant la presse. La ville a d'ailleurs refermé ses écoles et appelé ses habitants à limiter leurs déplacements et ne pas quitter la métropole. Mais la situation est-elle si grave que ça ? Éléments de réponse dans notre article par ici.