Coronavirus : Pékin se remet peu à peu sous cloche

REPORTAGE

L'actualité en Chine inquiète le reste du monde. Même si les spécialistes se divisent pour savoir si l’on doit parler, ou non, d’une seconde vague du nouveau coronavirus, la situation sanitaire reste très préoccupante. À Pékin surtout, épicentre d'un rebond du Covid-19, où 31 nouveaux cas ont été décelés ces dernières 24 heures. Alors que ce chiffre pourrait être largement sous-estimé selon certains observateurs, la capitale chinoise se coupe peu à peu du reste du monde.

Les habitants ont le sentiment d’un grand bond en arrière, avec une situation semblable à celle de février. Les aéroports de la ville sont quasiment fermés avec plus de 70% des vols annulés. Les trains ont été stoppés. Bref, il n’est plus possible de sortir de la capitale sauf cas exceptionnels, et en présentant un test de dépistage du Covid-19.

Près de la moitié des districts de la ville confinés

Les mesures de confinement se sont durcies brusquement dans la nuit de mardi à mercredi, lorsque la mairie a annoncé à 23 heures le confinement de onze des seize districts de la ville. Toutes les écoles qui avaient rouvertes sont désormais fermées. Elles le resteront certainement jusqu’en septembre.

Après la découverte d’un nouveau foyer de contaminations sur un marché de gros, les autorités chinoises ne veulent prendre aucun risque. Bars, restaurants et sites touristique sont pour la plupart fermés. Enfin, les barricades qui ceinturent les quartiers résidentiels ont fait leur retour, avec points de contrôle et prises de températures.