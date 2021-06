EN DIRECT - Covid : près d'un Français majeur sur deux a reçu au moins une dose de vaccin

EN DIRECT

La décrue se poursuit dans les hôpitaux de France avec 2.945 patients pris en charge selon le dernier bilan établi lundi soir. Au total, 109.557 décès ont été enregistrés dans le pays depuis le début de la pandémie. Alors que la vaccination est désormais ouverte à tous les majeurs sans conditions, près de 36.800.000 injections de vaccins contre le Covid-19 ont été réalisés et près d'un adulte sur deux a reçu au moins une dose.

L'Union européenne, la Grande-Bretagne et le Japon maintiennent d'ailleurs leur réserve sur une levée éventuelle des brevets concernant les vaccins anti-Covid devant l'OMC. Au niveau international, le Pérou est désormais le pays avec le plus haut taux mondial de morts après une réévaluation. La Russie de son côté a annoncé rétablir ce mardi ses liaisons aériennes avec le Royaume-Uni et plusieurs autres pays européens. Suivez notre direct.

Près de 36.800.000 injections de vaccins contre le Covid-19 ont été réalisées, a indiqué le ministère de la Santé lundi soir. Depuis le début de la campagne de vaccination, 25.763.596 Français ont reçu au moins une injection (soit 38,5% de la population totale et 49,1% de la population majeure) et 10.971.772 personnes ont reçu deux injections (soit 16,4% de la population totale et 20,9% de la population majeure). Lundi, jour d'ouverture de la vaccination à tous les Français de plus de 18 ans, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte ont eux aussi été vaccinés.

La Seine-Saint-Denis est par ailleurs le département le plus en retard en matière de vaccination avec seulement 23% de la population concernée par la primo-vaccination, soit dix points de moins que la moyenne nationale. Un constat auquel essaient de répondre les autorités, et qui s'explique par plusieurs raisons, notamment la crainte liée au manque d'informations et l'isolement des habitants.

109.557 morts en France, la décrue se poursuit dans les services de réanimation

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en France continue de diminuer. La décrue se poursuit également dans les services de réanimation où 2.945 patients sont pris en charge, selon les données de Santé publique France. La maladie du Covid-19 a provoqué 109.557 décès depuis le début de la pandémie de Sars-Cov-2, selon le dernier bilan publié lundi soir.

L'UE et Londres toujours sceptiques sur la levée des brevets sur les vaccins

L'Union européenne, la Grande-Bretagne et le Japon ont maintenu leur réserve sur une levée éventuelle des brevets concernant les vaccins anti-Covid devant l'OMC, a indiqué lundi un responsable du commerce international basé à Genève.

Des propositions visant à débuter des discussions devant permettre un renoncement aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le coronavirus ont été bien accueillies lors d'une réunion informelle de l'OMC, mais plusieurs Etats membres "ont continué à exprimer leurs doutes sur l'opportunité de démarrer des négociations et ont demandé plus de temps" pour analyser les propositions allant dans ce sens, a précisé ce responsable.

En pleine catastrophe sanitaire, le Brésil récupère la Copa América

Contre toute attente, l'organisation de la Copa América qui débute dans 14 jours a été attribuée au Brésil après les retraits des co-organisateurs argentins et colombiens pour raisons sanitaires.

"Championnat de la mort" avec pour mascotte "Covidinho": les critiques ont vite fusé au Brésil où le Covid-19 a fait plus de 460.000 morts. Le gouvernement brésilien a annoncé lundi soir que rien n'était encore définitif.

La Russie rouvre ses liaisons aériennes avec le Royaume-Uni et plusieurs pays européens

La Russie a annoncé dans la nuit de lundi à mardi relancer ses liaisons aériennes avec le Royaume-Uni et plusieurs pays européens, qui avaient été suspendues en raison de la pandémie de coronavirus.

"Compte tenu de l'amélioration de la situation épidémiologique au Royaume-Uni, (les autorités ont) décidé de ne pas prolonger la suspension du trafic aérien", qui pourra reprendre dès mercredi, a annoncé l'organe gouvernemental chargé de la lutte contre le Covid-19, cité par les agences de presse russes. La Russie reprendra aussi ses vols avec l'Autriche, la Hongrie, la Croatie, le Liban, le Maroc et d'autres pays à partir du 10 juin, selon la même source.

L'OMS utilisera les lettres grecques pour nommer les variants

B.1.617, B.1.1.7, B.1.351... Retenir les noms scientifiques des variants du Covid-19 s'avère être un véritable casse-tête. Mais l'OMS va simplifier les choses en leur donnant aussi des noms de lettres grecques.

L'idée est d'avoir des noms "faciles à prononcer et à retenir", mais aussi d'éviter que le grand public et les médias utilisent des appellations "stigmatisantes et discriminatoires" faisant référence au lieu où les premiers cas de variant ont été détectés, a expliqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un communiqué.

Après réévaluation, le Pérou a le plus haut taux mondial de décès

Le Pérou, qui a réévalué lundi sur les recommandations d'experts le nombre de personnes mortes du Covid, passant de 69.000 à 180.000, est désormais le pays au monde avec le plus grand nombre de décès par million d'habitants, selon le classement établi par l'AFP sur la base de chiffres officiels.

Plus de 3,54 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.543.125 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles lundi. Après les États-Unis (594.565 décès), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (462.791), l'Inde (329.100), le Mexique (223.507) et le Royaume-Uni (127.781).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réel est "deux à trois fois plus élevé".