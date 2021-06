Parc Astérix : les équipes techniques s'activent, à dix jours de la réouverture

REPORTAGE

Symbole du déconfinement progressif en France, les parcs d'attractions vont eux aussi bientôt rouvrir leurs portes. Disneyland Paris dans deux semaines, mais avant lui, l'irréductible parc Astérix, qui accueillera de nouveau des visiteurs dès le mercredi 9 juin. Et pour être fin prêts, ça s'active en coulisses. Les équipes techniques s'occupent en effet des derniers préparatifs et remettent un peu de potion magique dans les rouages des attractions.

Contrôle des roues jusqu'aux harnais

Sous les rails des montagnes russes du Pégase Express, Laurent écoute le son des roues sans les cris des visiteurs. Un premier tour à vide avant l'inspection de près. "Alors là, on est dans notre local de maintenance. C'est là où on entretient les trains", explique le responsable de la maintenance du parc Astérix.

Car avant la réouverture, il reste un certain nombre de choses à contrôler, comme les roues ou encore les freins. "On va regarder si elles n'ont pas plats et s'il n'y a pas d'éclats. Certaines ont sûrement pris des plats et ça entraine une vibration qui n'est pas très agréable quand on est dans le train", constate encore Laurent.

Après les roues, les harnais de sécurité sont ensuite vérifiés un par un. "On met en contrainte le harnais pendant un quart d'heure et on vérifie qu'il n'a vraiment pas reculé pendant tout ce temps-là. C'est ce qui vous maintient et vous empêche d'être soulevé ou projeté", poursuit-il. Car une fois les vérifications terminées pour le Pégase Express, c'est l'heure du test grandeur nature.