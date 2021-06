Coronavirus : comment fonctionnent les masques sportifs ?

S'il ne sera pas obligatoire, ce produit va sans doute venir répondre à une forte demande. Alors qu'une partie des restrictions de déplacement mises en place contre l'épidémie de coronavirus ont été levées, et que les salles de sports vont pouvoir rouvrir le 9 juin, plusieurs équipementiers ont conçu des masques sportifs. Aussi, après la marque Salomon, Décathlon sort lui aussi son modèle. Vendu 9 euros, il est dans un premier temps uniquement disponible sur le site de l’équipementier.

Ces masques vont pouvoir permettre de faire du sport tout en ayant de meilleurs sensations qu'avec un masque chirurgical classique. Ces modèles contiennent une sorte d‘armature en plastique qui tient le tissu à bonne distance de la bouche.

Les sportifs "sont prêts à modifier leur pratique"

Pour le médecin du sport Charles Aisenberg, ce genre de masque va bientôt devenir une habitude pour les sportifs. "Aujourd'hui, la mentalité est radicalement différente qu'il y a un an", assure-t-il au micro d'Europe 1. Les sportifs, estime-t-il, "sont prêts à modifier leur pratique pour se protéger, pour protéger les autres, pour avoir la possibilité d'avoir une pratique sportive sans que ça soit à nouveau arrêté dans une semaine, un ou deux mois. C'est quelque chose qui va être mis en place."

Et ce masque répond bien aux normes AFNOR, filtrant plus de 90% des particules. Grâce à deux attaches, il est aussi adapté pour ne pas glisser avec la sueur. Enfin, dernier détail, ce masque peut se laver, et est donc réutilisable une cinquantaine de fois.