EN DIRECT - Coronavirus : plus de 18 millions cas recensés dans le monde

Le coronavirus, qui a déjà contaminé plus de 18 millions de personnes depuis son apparition en Chine, continue de progresser dans le monde, notamment aux Etats-Unis et en Amérique Latine. En France, le dernier bilan de la Direction générale de la Santé, publié vendredi soir, fait état de 30.265 morts et d'un nombre de patients en réanimation et hospitalisés à la baisse. Pour freiner la circulation du Covid-19, le masque devient obligatoire à partir de ce lundi dans les espaces publics de plusieurs communes touchées par une recrudescence des contaminations comme au sein de la la métropole de Lille (MEL) ou du département de la Mayenne. Le Premier ministre, Jean Castex, se rendra à Lille ce lundi. Suivez évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir Le port du masque obligatoire en extérieur dans plusieurs villes de France

Le Premier ministre Jean Castex se déplace à Lille ce lundi

Plus de 18 millions de personnes contaminées dans le monde, selon un dernier bilan de l'AFP

Les masques obligatoires en extérieur

Après l'apparition de nouveaux foyers de contamination cette semaine dans le département de la Mayenne, le masque devient obligatoire dans certains espaces publics de 69 communes à partir d'aujourd'hui. Une décision qui entrera également en vigueur au sein de plusieurs zones de la métropole de Lille (MEL), où le Premier ministre Jean Castex est attendu aujourd'hui en déplacement officiel.

La décision, annoncée vendredi par le préfet du Nord, ne fait pas l'unanimité chez les riverains. Au total, 94 communes sont concernées, pour près de 1.250.000 habitants.

Les Etats-Unis entrent dans une nouvelle phase

Les Etats-Unis sont entrés dans une "nouvelle phase" de l'épidémie de coronavirus, désormais très largement répandue sur le territoire américain, a estimé dimanche la conseillère spécialisée auprès de la Maison Blanche Deborah Birx. Le virus "s'est extraordinairement répandu. Il est présent aussi bien dans les zones rurales qu'urbaines", a-t-elle dit, prévenant "tous ceux qui vivent en zone rurale (que) vous n'êtes pas à l'abri ou protégé contre ce virus".

Les Etats-Unis ont enregistré dimanche 47.508 nouveaux cas de contamination et 515 décès liés au coronavirus sur les dernières 24 heures, selon un comptage réalisé par l'Université Johns Hopkins. Le total cumulé s'élève à plus de 4,6 millions de cas et 154.834 morts, ce qui en fait le pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19.

Plus de 200.000 morts en Amérique Latine

L'Amérique latine et les Caraïbes, avec plus de 201.000 morts, sont à présent la deuxième région la plus touchée après l'Europe, qui compte plus de 210.000 morts. En Argentine, le ministère de la Santé a annoncé dans la soirée que les 200.000 cas de contamination avaient été dépassés et que les réunions sociales seraient interdites dans tout le pays à partir de lundi.

La Bolivie a décidé dimanche que l'année scolaire, qui devait se terminer en décembre, prenait fin immédiatement en raison de la pandémie. Ce pays de 11 millions d'habitants compte plus de 78.700 contaminations et plus de 3.000 morts.

Couvre-feu et reconfinement à Melbourne

Tous les commerces non essentiels devront fermer leurs portes à compter de jeudi à Melbourne pour endiguer la progression de l'épidémie de coronavirus dans la deuxième ville d'Australie, ont annoncé lundi les autorités locales. Daniel Andrews, Premier ministre de l'Etat du Victoria, dont Melbourne est la capitale, a précisé que la plupart des entreprises devraient fermer à partir de mercredi soir, minuit. Supermarchés, pharmacies et magasins d'alcool font partie des commerces qui bénéficieront d'une exemption.

Dimanche, un couvre-feu a déjà été instauré dans la seconde ville du pays, de 20 heures à 05 heures du matin pour les six prochaines semaines, par les autorités locales. Malgré un confinement instauré début juillet, Melbourne a continué d'enregistrer des centaines de nouveaux cas quotidiennement.