EN DIRECT - Coronavirus : le marathon et le semi-marathon de Paris annulés

Face au risque d’une deuxième vague de contaminations, de nouvelles mesures sont prises en France comme à l'étranger. Mardi soir, Jean Castex a annoncé que les rassemblements de plus de 5.000 personnes allaient finalement restés interdits jusqu’au 30 octobre. Le semi-marathon et le marathon de Paris, respectivement programmés le 18 octobre et le 15 novembre, ont été annulés mercredi. Selon la Direction générale de la Santé, le dernier bilan faisait état de 30.354 personnes décédées du Covid-19 en France depuis le début de l'épidémie, et 391 cas graves en réanimation, soit cinq de moins depuis la veille. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir Les événements de plus de 5.000 personnes sont interdits jusqu'au 30 octobre

30.354 personnes morts du Covid-19 en France, avec 391 cas graves en réanimation

Le marathon et le semi-marathon de Paris ont été annulés

Vladimir Poutine annonce que la Russie a développé "le premier vaccin" contre le coronavirus

30.354 morts en France, légère baisse des réanimations

Le dernier bilan du coronavirus de la Direction générale de la Santé faisait état mardi soir de 30.354 personnes décédées du Covid-19 depuis le début de l'épidémie (soit 14 de plus que lundi), dont 19.849 au sein des établissements hospitaliers et 10.505 en établissements sociaux et médico-sociaux. Contrairement au dernier pointage, le nombre de patients en réanimation a légèrement diminué avec 391 malades, soit cinq de moins. On compte désormais 879 clusters sur l'ensemble du territoire, soit 28 nouveaux depuis la veille.

Pas d'événements de plus de 5.000 personnes avant fin octobre

Alors que le virus continue de circuler dans l’Hexagone faisant craindre l’arrivée d’une deuxième vague, le Premier ministre Jean Castex a annoncé mardi que l'interdiction des événements de plus de 5.000 personnes allait être étendue jusqu'au 30 octobre. Le chef du gouvernement a toutefois précisé que les préfets auront la "possibilité d'y déroger avec la vérification du strict respect des consignes sanitaires".

Port du masque obligatoire à Bruxelles

Dans la région de Bruxelles, le port du masque est obligatoire dans l'espace public à compter de mercredi. Il l'était déjà dans la plupart des lieux publics clos depuis le 11 juillet pour toutes les personnes âgées d'au moins 12 ans. La généralisation de l'obligation dans les 19 communes de la région s'explique par le franchissement du seuil de 50 contaminations quotidiennes pour 100.000 habitants (plus de 600 nouvelles infections par jour sur ce territoire d'environ 1,2 million d'habitants), selon un communiqué du gouvernement régional.

La Russie affirme avoir un vaccin, le monde sceptique

A la surprise générale, le président russe Vladimir Poutine a assuré mardi avoir développé le premier vaccin "efficace" contre le coronavirus. Cette annonce a cependant été jugée, au mieux, prématurée dans le reste du monde. "Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré", a déclaré le président russe Vladimir Poutine, ajoutant : "Je sais qu'il est assez efficace, qu'il donne une immunité durable".

"Plus d'un milliard de doses" ont été pré-commandées par 20 pays étrangers, a soutenu son président, Kirill Dmitriev, précisant que la phase III des essais commençait mercredi. Peu après la déclaration du Kremlin, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a réagi en appelant à la prudence, rappelant que la "pré-qualification" et l'homologation d'un vaccin passaient par des procédures "rigoureuses".

La ville d’Auckland confinée à nouveau

Malgré les possibles avancées sur le front d'un vaccin, le virus continue sa progression dans le monde. La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, dont le pays avait connu 102 jours sans nouveau cas de contamination, a dû ordonner le reconfinement d’Auckland, la plus grande ville du pays, après l'apparition de quatre cas de coronavirus.

Plus de 20 millions de cas ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié en Amérique, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles lundi soir.

Aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde en valeur absolue avec 164.480 décès, plus de 53.000 nouvelles infections et 1.100 morts ont été déplorés en 24 heures, selon le comptage publié mardi soir par l'université Johns Hopkins, qui fait référence en la matière. Cette progression du virus suscite l'inquiétude des responsables sanitaires dans le monde, qui appellent à de nouvelles mesures pour éradiquer l'épidémie. L'Espagne se trouve aussi dans une situation "critique", selon les experts, avec les pires chiffres de contagion d'Europe occidentale.