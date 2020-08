Coronavirus : dans quelles rues de Paris faudra-t-il obligatoirement porter son masque ?

Tous masqués dans certaines zones de la capitale. À Paris, comme dans bien d'autres villes, le port du masque sera obligatoire dès lundi dans certaines zones. "Tous les indicateurs montrent que le coronavirus circule à nouveau plus activement dans la région", justifie la préfecture, qui a ciblé les rues les plus fréquentées, où la distanciation physique n'est pas possible même en extérieur.

Les zones concernées sont notamment les quais de Seine et plus d'une centaine de rues dans la quasi totalité des arrondissements de la capitale. Il s'agit de "zones touristiques, marchés découverts ou rues très commerçantes", des "quais de Seine, Canal Saint-Martin" mais aussi de la "Butte Montmartre, très touristique", a expliqué à l'AFP Nicolas Nordman, adjoint à la sécurité à la mairie de Paris. Le port du masque sera obligatoire pour les plus de 11 ans dès lundi à 8 heures. Europe 1 fait le point sur les sites et les rues concernées.

Premier district : Centre, 9e, 16e et 17e arrondissements

La carte, conçue par la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, propose un découpage en trois districts. Le premier concerne les 1er, 9e, 16e et 17e arrondissements, imposant le port du masque dans les lieux suivants :

Arrondissement centre : rue Montorgueil, marché des Enfants Rouges, rue Rambuteau, rue de Bretagne, rue des Francs Bourgeois, rue Saint-Honoré, rue de Montmartre.

9ème arrondissement : rue des Martyrs, rue Cadet, marché alimentaire d'Anvers.

16ème arrondissement : rue de Passy, et rue de l'Annonciation.

17ème arrondissement : avenue de Saint-Ouen, rue de Lévis, rue Poncelet, rue Bayen.

Deuxième district : 10e, 11e, 12e, 18e, 19e, 20e arrondissements

Pour ce qui est du deuxième district, il concentre la majeure partie des secteurs concernés et est organisé comme suit :

10ème arrondissement : rue de Metz, boulevard de Strasbourg, rue du Château d'Eau entre Fb St Martin et Fb St Denis, rue Cail, rue Perdonnet, rue Philippe de Girard, place Ian Karski, rue Louis Blanc dans sa portion entre la place Karski et le faubourg Saint-Denis, rue du Faubourg Saint Denis, rue Lucien Sampaix, rue de Lancry, rue des Vinaigriers, quais du Canal Saint-Martin (Jemmapes et Valmy).

11ème arrondissement : rue de la Roquette, rue de Lappe, rue Keller, rue Daval, rue Jean-Pierre Timbaud, marché de Belleville, rue Oberkampf

12ème arrondissement : Bercy-Village, Cour Saint-Emilion, marché d’Aligre

18ème arrondissement : marché Barbès, marché Lariboisière, marché Ornano, boulevard de la Chapelle (entre Tombouctou et boulevard Barbès), rue des Islettes, rue de la Goutte d’or, rue des Poissonniers, rue Dejean, rue de Suez, rue de Panama, marché Dejean (triangle rues Poulet, Poissonniers et Dejean), marché Porte Montmartre (y compris carré aux biffins), marché Ordener, rue de Steinkerque, avenue de Saint-Ouen, boulevard de Clichy, boulevard du Rochechouart, marché Poteau, rue Duhesme – entre Ordener et Poteau, marché aux puces de Paris, rue Riquet (entre Marx Dormoy et Pajol), rue de l’Olive, butte Montmartre (place du tertre, parvis et marche du Sacré-Cœur, rue Norvins, rue du Mont Cenis).

19ème arrondissement : quai de la Loire, quai de Seine, quai de Marne, quai de l'Oise jusqu'à l'entrée du parc de la Villette, rue de Bellevillle, marché de Joinville, place des fêtes, avenue Secrétan, avenue Mathurin Moreau, rue Manin, avenue Jean Jaurès entre rue de l’Ourcq et Porte de Pantin.

20ème arrondissement : rue des Panoyaux, rue Victor Letalle, rue Sorbier (entre la rue Menilmontant et la rue Juillet), belvédère du Parc de Belleville, boulevard de Belleville, boulevard de Ménilmontant, rue de Ménilmontant, rue des Pyrénées, rue de Bagnolet, rue d'Avron, marché aux puces de la porte de Montreu.

Troisième district : 5e, 6e, 7e, 13e, 14e et 15e arrondissements

Enfin, le troisième district comprend les six arrondissements de la rive gauche de la Seine :

5ème et 6ème arrondissements : rue Mouffetard, rue de Buci, rue de Seine, rue Mazarine, rue Jacques Callot, rue Princesse, rue des Canettes, rue Guisarde, marché Saint-Germain, jardin Tino Rossi

7ème arrondissement : rue Clerc, marché de l’avenue de Saxe.

13ème arrondissement : quai François Mauriac, quai de la gare, Bibliothèque Nationale de France (parvis, marches et quai), marché Maison-Blanche sur l’avenue d’Italie.

14ème arrondissement : rue Daguerre, rue Raymond Losserand (entre rue d’Alésia et avenue du Maine).

15ème arrondissement : rue du Commerce, rue Linois.

Le communiqué précise par ailleurs que le masque est obligatoire sur l'ensemble des quais "bas", berges de Seine accessibles aux piétons et circulations "douces", aussi bien rive droite que rive gauche. Les zones de la rive droite s'étendant du quai de Bercy (12ème) au quai Louis Blériot (16ème), et celles de la rive gauche, du quai d'Ivry (13ème) au quai d'Issy-les-Moulineaux (15ème).

"Les critères, c'était des lieux où il y a du monde, où il est difficile de respecter la distanciation, des lieux de fête où il a pu y avoir un relâchement des gestes barrière" ces dernières semaines, a précisé l'adjoint à la sécurité à la mairie de Paris. Dans un premier temps, "il y aura de la pédagogie", "l'obligation sera rappelée pendant une quinzaine de jours aux gens entrant dans la zone concernée, et les verbalisations (135 euros, NDLR) surviendront dans un deuxième temps."