EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation dimanche 19 juillet

EN DIRECT

Faut-il craindre une reprise de l'épidémie de coronavirus ? Depuis plusieurs jours, les foyers de contamination se multiplient dans certaines zones comme la Bretagne, la Mayenne, et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, poussant les autorités à réagir. Dès lundi, le port du masque dans les lieux publics clos sera donc rendu obligatoire. En Guyane, la situation s'améliore, selon les autorités, tandis que la situation sanitaire en Espagne reste sous haute surveillance. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir L'épidémie a fait plus de 30.000 morts en France, où la crainte d'un rebond de l'épidémie demeure

La situation s'améliore en Guyane, avec une baisse du nombre de nouveaux cas

A Bruxelles, les négociations se poursuivent autour du plan de relance post-coronavirus

En France, plus de 30.000 morts et la peur d'une reprise de l'épidémie

Depuis le début de la crise, l'épidémie de coronavirus a fait 30.152 morts, annonçait vendredi la Direction générale de la Santé dans son dernier bilan. La baisse du nombre de malades atteints d'une forme grave, en réanimation, se poursuivait alors très légèrement, avec 477 patients. Au total, vendredi, 6.688 personnes étaient hospitalisées pour une infection Covid-19 et 119 nouvelles admissions avaient été enregistrées en 24 heures.

Mais l'augmentation de la circulation du virus sur le territoire fait craindre une reprise de l'épidémie, qui reprend de la vigueur dans certaines régions, où les foyers de contamination se multiplient, comme en Bretagne, en Provence-Alpes-Côte d'Azur mais surtout en Mayenne. En Bretagne, le taux de reproduction du virus a brutalement augmenté pour atteindre l'indice de 2,62, ce qui signifie que chaque nouveau malade du coronavirus contamine presque trois personnes. 123 nouveaux cas ont été détectés depuis mercredi. Aux abords de la région, dans le département de la Mayenne, le seuil d'alerte a été dépassé il y a trois jours. Un arrêté vient d'y généraliser l'obligation du port du masque en milieu clos. Le reste de la France suivra cette obligation dès lundi.

Jean Castex surveille la situation en Espagne

Le Premier ministre Jean Castex a indiqué samedi "surveiller de très près" la situation sanitaire en Espagne, alors que la frontière entre les deux pays, fermée pendant trois mois, a rouvert le 21 juin. "Nous surveillons cela de très près, ici en particulier, parce que c'est un vrai sujet dont il faut que nous discutions aussi avec les autorités espagnoles", a affirmé le chef du gouvernement, en réponse à une question sur la reprise de l'épidémie de Covid en Catalogne et une possible fermeture des frontières. En Espagne, près de 4 millions d'habitants de l'agglomération de Barcelone ont été appelés vendredi à "rester chez eux" sauf pour des raisons de première nécessité, en raison de la hausse des cas de Covid-19. Lisez notre reportage à Barcelone.

Mais la situation s'améliore en Guyane

En Guyane, la situation sanitaire s'améliore, et les autorités ont fait part samedi d'une baisse du nombre de nouveaux cas. "La baisse du nombre de nouveaux cas confirmés semble engagée sur l'ensemble du territoire hormis à Saint-Laurent du Maroni où elle semble toutefois s'engager et sur le fleuve Maroni où la situation est suivie avec attention", ont indiqué la préfecture et l'Agence régionale de santé de Guyane dans un communiqué.

Le taux de positivité recule également progressivement alors que près de 5.000 tests ont été réalisés la semaine dernière dans ce territoire français d'Amérique du Sud. "Avec un décalage de quelques jours, le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital et en réanimation a aussi entamé une baisse mais de façon plus lente. La pression sur le système hospitalier commence à lentement s'atténuer", indiquent les autorités.

Depuis mars, début de l'épidémie en France, la région Guyane a enregistré 6.655 cas confirmés, 4.272 patients guéris, 932 patients hospitalisés dont 86 en réanimation et 37 décès.

Les Européens peinent à s'entendre sur le plan de relance

Incapables de trouver un compromis sur un plan de relance post-coronavirus massif après deux jours de sommet, les 27 dirigeants de l'UE vont se retrouver dimanche midi pour une troisième journée de négociations marquée par la frustration franco-allemande face à l’intransigeance des pays dits "frugaux".

Le président du Conseil européen Charles Michel a réuni après le dîner le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, ainsi que les dirigeants des quatre "frugaux" -- Pays-Bas, Autriche, Suède et Danemark -- et de la Finlande.La rencontre "a été très dure", a confié une source européenne. Le duo franco-allemand a quitté la réunion, laissant les autres dirigeants poursuivre la discussion. Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont ensuite retrouvés à l'hôtel pour continuer à parler.

Paris et Berlin refusent en effet de "descendre en dessous de la barre des 400 milliards" pour la partie subvention du plan de relance (contre 500 milliards initialement proposés), a-t-on souligné, alors que les frugaux préféreraient que l'aide prenne plutôt la forme de prêts (donc à rembourser). Une proposition chiffrée révisée doit être mise à négociation dimanche pour la reprise des discussions. L'unanimité des Etats membres étant requise, un compromis est particulièrement difficile sur le plan de relance, adossé au budget à long terme de l'UE (2021-2027) de 1.074 milliards d'euros.

Plus de 600.000 morts dans le monde

La pandémie a tué plus de 600.000 personnes dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre, dont plus de 200.000 en Europe et 160.000 en Amérique latine, selon un bilan réalisé par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 01h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts au total (140.103) devant le Brésil (78.772), le Royaume-Uni (45.273), Le Mexique (38.888) et l'Italie (35.042). Le nombre de décès liés au Covid-19 a doublé en un peu plus de 2 mois. Plus de 100.000 nouveaux morts ont été enregistrés en 21 jours, depuis le 28 juin.