EN DIRECT - Covid : deuxième fête géante consécutive aux Invalides samedi soir

En France, la situation sanitaire continue de s'améliorer jour après jour. Le rythme de la vaccination reste soutenu : une "très forte hausse" a été observé chez les 18-49 ans. La barre des 30 millions de Français ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 a été franchie samedi. Dès mardi, les mineurs de plus de 12 ans pourront également se faire vacciner. Un "impératif arithmétique " pour se rapprocher de l'immunité de groupe selon le Professeur Fisher.

Mais le variant Delta, d'origine indienne, pourrait de nouveau créer la panique. D'autant plus qu'avec le couvre-feu repoussé, les soirées reprennent comme aux Invalides où deux soirées géantes ont été organisées vendredi et samedi. Suivez la situation en direct.

La barre des 30 millions de Français ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 a été franchie samedi, a annoncé le Premier ministre Jean Castex, qui a appelé à "gagner la bataille contre le virus". "Objectif atteint ! Merci à tous ceux qui se mobilisent pour la vaccination", a publié le chef du gouvernement sur Twitter, alors que le chiffre de 30 millions de primo-injectés était initialement attendu pour mardi prochain.

✅ Objectif atteint !

Merci à tous ceux qui se mobilisent pour la vaccination : c’est grâce à vous que nous gagnerons la bataille contre le virus.

À tous ceux qui ne sont pas encore vaccinés, des doses sont disponibles près de chez vous sur https://t.co/sGpUtk5csy. https://t.co/jbeoqywghM — Jean Castex (@JeanCASTEX) June 12, 2021

Pour l'heure, le rythme reste soutenu, avec près de 400.000 primo-vaccinés chaque jour et une progression constante dans les tranches des 50-59 ans et des 60-69 ans, ainsi qu'une hausse "très forte" (+6% depuis l'ouverture fin mai) chez les 18-49 ans, selon le ministère de la Santé.

Pour le Professeur Fischer, vacciner les ados est "un impératif arithmétique"

La vaccination des mineurs de plus de 12 ans, qui doit débuter mardi, est un "impératif arithmétique" pour se rapprocher de l'immunité de groupe contre le Covid-19, a assuré le Pr Alain Fischer, "Monsieur vaccin" du gouvernement, dans une interview au Journal du Dimanche. "L'idée de vacciner les ados à la place des adultes réticents est éthiquement inacceptable" mais "l'ouverture mardi aux ados se justifie" car "c'est un impératif arithmétique: pour parvenir à l'immunité de groupe, il faut vacciner 90% des 12 à 100 ans ; si bien qu'elle restera hors d'atteinte même en vaccinant la quasi-totalité des adultes", avance-t-il.

Le gouvernement a annoncé le 2 juin que les jeunes de 12 à 18 ans pourraient se faire vacciner à partir du 15 juin.

Une baisse de la vaccination cet été ?

Malgré le rythme des vaccinations, certains mettent en garde contre une éventuelle baisse de la cadence à l'approche de l'été, alors même que le niveau de couverture est loin d'être suffisant en cas de reprise forte de la pandémie. Le responsable de l'Agence de santé d'Ile-de-France, Aurélien Rousseau, a notamment relevé cette semaine un récent ralentissement des prises de rendez-vous. L'épidémiologiste Pascal Crépey a évoqué un "risque de renoncement à la deuxième dose, voire aux deux doses".

De plus, comme déjà observé depuis plusieurs semaines, la couverture vaccinale a tendance à stagner chez les seniors, avec environ 75% de complètement vaccinés chez les 75-79 ans et 66% chez les plus de 80 ans. Pour autant, le site Doctolib ne prévoit pas de baisse du rythme des injections, qui devrait se maintenir à près de 600.000 par jour (1e, 2e dose ou dose unique), et le ministre de la Santé Olivier Véran a écarté tout revirement de la population, les créneaux disponibles s'expliquant par une hausse "de l'offre".

A Strasbourg, une course contre la montre contre le variant Delta

L'Agence régionale de Santé (ARS) du Grand Est a annoncé samedi un "plan d'actions immédiat" après la détection d'un "cluster au variant Delta (dit indien)" au sein de la Haute Ecole des Arts du Rhin à Strasbourg.

Quatre cas positifs sont "déjà identifiés" et 43 cas contacts sont "en cours d'investigation", précise l'ARS dans un communiqué. Des opérations de vaccination ciblées sont prévues au cours du week-end, ainsi qu'une "forte mobilisation des médiateurs de la lutte anti-covid". La préfecture a prononcé la fermeture de l'école.

La situation continue de s'améliorer à l'hôpital

La pression sur l'hôpital continue de décroître, le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 restant sous la barre des 13.000, au plus bas depuis fin octobre, selon les données publiées samedi par Santé publique France. L'agence sanitaire recensait 12.496 personnes hospitalisées contre 12.712 la veille, avec 198 admissions sur les dernières 24 heures.

Le nombre des personnes actuellement en soins critiques, qui traitent les cas les plus graves, est de 2.110 contre 2.163 patients vendredi. 48 personnes ont été admises dans ces services en 24 heures. L'épidémie a causé la mort de 34 personnes à l'hôpital au cours des dernières 24 heures. L'amélioration de la situation est notamment due à l'accélération de la vaccination. Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 30.159.561.

Deuxième fête consécutive sur l’esplanade des Invalides à Paris

La police est intervenue samedi soir, plus d'une heure avant le couvre-feu, pour disperser des centaines de jeunes fêtards agglutinés pour la deuxième soirée consécutive sur l'esplanade des Invalides à Paris.

Sommations réitérées

Les FDO poursuivent la dispersion de plusieurs centaines de personnes regroupées aux #Invalides sans respect des règles sanitaires, malgré les jets de projectiles dont ils peuvent être la cible.

Les participants sont invités à quitter les lieux. pic.twitter.com/NXYkrUjfBy — Préfecture de Police (@prefpolice) June 12, 2021

Les forces de l'ordre, intervenues pour "non-respect des règles sanitaires", ont été la "cible de jets de projectiles", a indiqué la préfecture de police sur Twitter. Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, une voiture particulière a été cernée par une foule de jeunes et dégradée. Retrouvez les témoignages des jeunes fêtards ici.

La propagation "très préoccupante" du variant Delta au Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti que la propagation au Royaume Uni du variant Delta du coronavirus, apparu initialement en Inde, était "très préoccupante", faisant craindre un report de la levée des dernières restrictions anti-Covid.

"Il est clair que le variant indien est plus transmissible et que les cas et les niveaux d'hospitalisation augmentent", a déclaré à Sky News le dirigeant, en marge du sommet du G7 en Cornouailles.

Le maire de Moscou décrète une semaine chômée face à la hausse des cas

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a décrété samedi une semaine chômée pour endiguer la propagation de coronavirus dans la capitale russe, face à une hausse drastique des cas de contaminations. "Cette dernière semaine, la situation avec la propagation du coronavirus s'est nettement détériorée, le nombre de nouvelles contaminations ayant atteint les pics de l'année dernière", a déclaré Sergueï Sobianine dans un communiqué.

Moscou a enregistré samedi 6.701 nouveaux cas de coronavirus, un record pour la capitale russe depuis décembre dernier.

Plus de 3,7 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 3.787.127 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 10h. Après les Etats-Unis (599.663 morts), les pays enregistrant le plus grand nombre de décès sont le Brésil (486.272), l'Inde (367.081), le Mexique (229.823) et le Pérou (188.100), ce dernier pays déplorant le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.