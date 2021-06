Covid : à Strasbourg, une "course contre la montre" face au variant Delta

REPORTAGE

Les terrasses étaient bondées vendredi soir à la Krutenau, le quartier de Strasbourg où se trouve l'école d'art dont plusieurs étudiants ont été testés positifs au variant Delta. L'Agence régionale de Santé (ARS) du Grand Est a annoncé samedi un "plan d'action immédiat" après la détection de ce cluster. Dans l'après-midi, des secouristes sont donc allés à la rencontre des jeunes. "Je ne sais pas si vous connaissez les autotests ? Au niveau des masques, vous avez ce qu'il faut ? Et au niveau de la vaccination, vous en êtes où ?", interroge l'un d'entre eux.

A un jeune homme qui lui répond qu'il est "un peu en retard" pour sa première injection, il donne un lien auquel se connecter et un code qui lui permettra d'avoir accès rapidement à une injection. "Ce sont des créneaux qui ont été débloqués pour le public jeune, pour leur permettre de se faire vacciner très rapidement." 200 créneaux de vaccination ont été réservés dimanche pour les moins de 30 ans et pour les personnels des bars et restaurant des quartiers ciblés.

2.600 doses supplémentaires réservées le week-end prochain

"C'est clairement une course contre la montre, ce variant est plus contagieux, nous avons donc tout intérêt à casser très vite les chaines de contamination, qui risquent de se multiplier avec la vie sociale" qui reprend, a déclaré Adeline Jenner, déléguée territoriale de l'ARS dans le Bas-Rhin, au cours d'un point presse.

A la Krutenau, Thibault se laisse convaincre. "J'avais déjà plus ou moins décidé d'aller me faire vacciner. Là c'est une occasion." Le week-end des 19 et 20 juin, 2.600 doses et créneaux seront encore réservés pour amplifier cette campagne de vaccination ciblée.