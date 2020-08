EN DIRECT - Coronavirus : hausse des hospitalisations en France, trois cas confirmés au sein de l'OM

EN DIRECT

Selon un bilan établi par l'AFP, l'épidémie mondiale de nouveau coronavirus a déjà fait plus de 770.000 morts. En France, la hausse du taux de positivité des tests et du nombre d'admissions à l'hôpital pour Covid-19 inquiète les autorités sanitaires et des épidémiologistes appellent à stopper les grandes réunions familiales en lieu clos. Pendant ce temps, de nombreux pays remettent en place des restrictions afin de lutter contre une nouvelle vague de contaminations. Suivez l'évolution de la situation mardi 18 août.

Les principales informations à retenir : La pandémie a fait au moins 770.429 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi lundi par l'AFP

En France, la reprise de l'épidémie et le taux de positivité des tests qui a grimpé à 2,9% inquiète les autorités.

Le protocole sanitaire des écoles est désormais jugé trop léger par le SNES-FSU

Aux Etats-Unis, la Convention démocrate se tiendra virtuellement à cause du Covid, tandis que le MoMA de New York rouvre ses portes

Hausse des hospitalisations en France

Le nombre d'admissions à l'hôpital pour Covid-19 en France a poursuivi sa hausse lundi, et le nombre de patients en réanimation a connu un rebond sensible, selon les chiffres publiés par la direction générale de la Santé (DGS).

Martin Blachier, médecin épidémiologiste, a conseillé lundi sur Europe 1 de ne pas participer à de grands événements familiaux en lieu clos, à l'instar des mariages. En effet, selon lui, ces réunions familiales participent à la progression du Covid-19 sur le territoire.

Le docteur Jimmy Mohamed est aussi revenu sur Europe 1 sur l'augmentation récente des contaminations de Coronavirus, notamment chez les jeunes (15-40 ans). Cela pourrait s'expliquer selon lui par le focus des autorités sur les personnes âgées, alors que les jeunes sont aussi concernés, même si ce sont souvent des formes asymptomatiques.

Trois nouveaux cas à l'OM, quatre en tout

A l'OM, trois cas suspects de Covid-19 ont été confirmés, a annoncé le club sur Twitter mardi matin, menaçant la tenue du match d'ouverture de la Ligue 1 vendredi contre Saint-Etienne. Après le cas annoncé jeudi (Jordan Amavi), cela porte à 4 le nombre de cas au sein du club, soit le seuil à partir duquel la Ligue de football professionnel (LFP) peut décider d'un report de match. L'OM annonce sur Twitter avoir "transmis l'ensemble des éléments à la LFP".

Le protocole sanitaire des écoles jugé trop léger

Est-ce que le protocole sanitaire mis en place pour les écoles sera suffisamment adapté pour faire face à la recrudescence du coronavirus ? Le dernier document publié le 21 juillet par le ministère de l’Education nationale prévoyait en effet un allègement très important des règles sanitaires (fin de la distanciation sociale dans tous les cycles, fin du port du masque pour les professeurs des écoles maternelles...). La secrétaire générale adjointe du SNES-FSU (le Syndicat national des enseignements de second degré) a estimé sur Europe 1 que ces consignes ne sont plus du tout adaptées à la situation.

Aux Etats-Unis, la Convention démocrate est virtuelle mais les musées rouvrent

"Rassembler l’Amérique", c’est le mot d’ordre de la Convention démocrate. Mais ce sera virtuel, cette année : Joe Biden et toutes les têtes d’affiche du parti s’exprimeront par vidéo interposée, loin de Milwaukee, où devait se tenir cet événement qui réunit normalement des milliers de participants. Quatre soirées de discours seront retransmises en direct à la télévision.

Pendant ce temps, après le Met et le musée Whitney, le MoMA, célèbre Museum of Modern Art de New York, a annoncé lundi qu'il rouvrirait ses portes le 27 août. La capacité d'accueil sera toutefois limitée. Après plus de 23.600 morts enregistrés à New York même, essentiellement en mars-avril, l'Etat de New York et son gouverneur Andrew Cuomo se présentent désormais en modèle de contrôle de l'épidémie. Son taux de contamination s'établissait lundi à 0,71%, soit le plus bas des Etats-Unis, selon M. Cuomo.

Les restrictions reprennent autour du globe

En Espagne, la fermeture des discothèques et l'interdiction de fumer dans la rue ont été étendues lundi à de nouvelles régions d'Espagne pour freiner le rebond de contaminations, au lendemain d'une manifestation d'opposants à ces restrictions. L'Andalousie (sud), la Castille-et-Leon (centre), la Galice et la Cantabrie (nord) ont pris officiellement lundi ces mesures, déjà en vigueur depuis dimanche dans la Rioja (nord) et la région de Murcie (sud-est), soit six régions sur les 17 que compte l'Espagne.

De leur côté les autorités de l'île de Malte ont ordonné lundi la fermeture des discothèques, bars de nuit, salle de concerts et clubs sportifs pour tenter d'endiguer la hausse des contaminations au nouveau coronavirus.

En Nouvelle-Zélande, les élections législatives prévues initialement le 19 septembre sont reportées au 17 octobre en raison d'un retour de la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi la Première ministre Jacinda Ardern.