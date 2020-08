Présidentielle aux États-Unis : une Convention démocrate virtuelle à l'heure du Covid-19

La campagne présidentielle américaine entre dans sa dernière ligne droite ce lundi avec l’ouverture de la Convention démocrate à Milwaukee, dans le Wisconsin. Tous les quatre ans, ces grands rassemblements consacrent le candidat désigné de chaque parti, avec des milliers de participants. Mais pas cette fois : pandémie oblige, c’est une convention virtuelle que vont tenir toute la semaine les Démocrates pour lancer Joe Biden dans la lutte contre Donald Trump. Pas de grand rassemblement, ni de ballons bleu, blanc, rouge. La plupart des orateurs s'exprimeront à distance, en visioconférence, à commencer par Joe Biden lui-même.

Quatre soirées en direct à la télévision

"Rassembler l’Amérique", c’est le mot d’ordre de la Convention démocrate. Mais chacun dans son coin : Joe Biden et toutes les têtes d’affiche du parti s’exprimeront par vidéo interposée, loin de Milwaukee, où devait se tenir cette grand-messe politique. Quatre soirées de discours retransmises en direct à la télévision, avec les stars démocrates : Barack et Michelle Obama, Bill et Hillary Clinton, Bernie Sanders, Kamala Harris, la colistière, et bien sur le candidat du camp démcorate, Joe Biden, qui acceptera officiellement sa nomination jeudi soir.

Campagne en ligne

L'ancien vice-président n’aura pas droit à la traditionnelle pluie de ballons sur scène avec standing ovation d’une foule de partisans, et parlera devant une salle quasi vide dans son fief du Delaware. Cette convention virtuelle va donner le ton d’une campagne qui se jouera essentiellement en ligne, pandémie oblige. Pour preuve, l’équipe Trump a dépensé des millions de dollars pour inonder le web de publicités politiques pendant toute la convention démocrate.