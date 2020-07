Coronavirus : touchée par sept clusters, la Mayenne lance un dépistage massif

Le coronavirus circule activement en Mayenne. L'Agence régionale de santé dénombre sept foyers épidémiques regroupant une centaine de cas positifs, et un total de près de 300 cas dans tout le département. Pour éviter une nouvelle vague épidémique, une campagne de dépistage massif est lancée lundi à Laval et dans son agglomération, où se trouvent les principaux clusters.

"Démultiplier nos capacités de dépistage"

Pas moins de 5.000 bons ont ainsi été envoyés depuis samedi, par mail ou dans les boîtes aux lettres des habitants de Laval et de l'Huisserie, une commune voisine. Ce bon sert d'ordonnance et permet de se rendre, sans payer, dans les "drive tests" existants. Ces derniers permettent de tester massivement les Mayennais, sans qu'ils ne sortent de leur voiture.

"On a augmenté les plages horaires journalières", explique Benoît James, de l'ARS des pays de la Loire. "On a augmenté, aussi, les lignes de dépistage. Jusqu’à maintenant, il y avait deux files de voitures, et là on va en ajouter une troisième. Nous sommes dans des taux qui restent extrêmement importants, donc on va vraiment démultiplier nos capacités de dépistage". Les "drive tests" sont ouverts tous les jours, sur rendez-vous.

Des tests sans avance de frais, pris en charge par l'Assurance maladie

Deux nouveaux sites piétons ont également ouvert lundi matin, toujours dans l'agglomération, et proposeront des dépistages pour tous à partir de dix ans, également sept jours sur sept, mais sans rendez-vous. L'objectif : assurer jusqu'à 60.000 tests, grâce à la réserve sanitaire nationale et la protection civile mobilisées.

Qu'ils soient réalisés en "drive" ou dans les sites piétons, les tests sont sans avance de frais, entièrement pris en charge par l'Assurance maladie. Le dispositif de dépistage massif devrait s'étendre aux communes du Sud du département, puis au reste de la Mayenne si la situation sanitaire ne s'améliore pas.

"On doit contacter une personne âgée prochainement"

A la mi-journée, le succès de l'opération ne démentait pas : notre reporter sur place constatait des files d'attente phénoménales malgré la chaleur, avec jusqu'à 70 voitures. "On doit contacter une personne âgée prochainement, donc on voudrait savoir", témoigne une habitante, pas effrayée par les trois heures d'attente. "On est dans une situation un peu délicate parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait" déplorait un autre.

Reste à savoir à combien s’élèvera le nombre de cas, déjà nettement supérieur à la moyenne nationale au sein du département, à l'issue de ce dépistage.