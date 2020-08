EN DIRECT - Coronavirus : masque obligatoire dans certaines rues de Paris dès ce lundi

EN DIRECT

Le coronavirus n'est pas en vacances. En France, les autorités prennent des mesures au cas par cas pour empêcher une seconde vague et un "reconfinement généralisé", comme l'a menacé Jean Castex. Ainsi, le port du masque sera obligatoire dès aujourd'hui dans les rues les plus fréquentées de Paris. Sauf que la canicule et l'été ne motivent pas les jeunes à respecter les mesures sanitaires : ce week-end, les plages et les parcs étaient bondés et une rave-party a rassemblé plus de 5.000 personnes en Lozère.

Dans le monde, l'évolution du nombre de cas en Amérique est très préoccupante. Le Brésil compte officiellement plus de trois millions de personnes contaminées et les États-Unis ont franchi la barre des cinq millions. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : Comme dans plusieurs villes de France, le port du masque est obligatoire dans certaines zones de Paris à partir d'aujourd'hui

Une rave-party a réuni ce week-end plus de 5.000 personnes en Lozère, "choquant" la population

Les États-Unis ont franchi la barre des cinq millions de cas recensés

Le port du masque est obligatoire dès ce lundi dans certaines zones de Paris...

Depuis la fin du mois de juillet, le port du masque de protection quasi-généralisé dans les lieux publics clos gagne les espaces en plein air à travers la planète. En France, où le coronavirus a fait plus de 30.300 morts selon le dernier bilan publié vendredi, il sera obligatoire en extérieur dès lundi dans certaines zones très fréquentées à Paris. Des berges de la Seine aux hauteurs de Montmartre, on ne pourra désormais plus flâner à visage découvert dans les quartiers touristiques et les grandes rues commerçantes de Paris. Europe 1 fait le point sur les zones de la capitale où le port du masque est obligatoire.

...mais les fortes températures ne vont pas aider

Mais cette obligation ne va pas être simple à faire respecter par les autorités. Avec les fortes chaleurs qui frappent l'Europe, il est de plus en plus difficile de respecter les mesures de distanciation sociale et le port du masque. À la recherche d'un peu d'air frais, la population s'agglutine sur les pelouses et les plages. La situation est telle qu'en Belgique, plusieurs villes et stations balnéaires flamandes ont annoncé dimanche l'interdiction des "touristes d'une journée". Au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne aussi, des foules en quête de fraîcheur se sont massées sur les bords de mer, ignorant souvent les distances de séparation recommandées.

En Lozère, la population "choquée" par une rave-party

La population de Lozère, département "épargné" par le Covid-19 jusqu'à présent, a été choquée de voir des milliers de personnes envahir des terrains agricoles pour une rave-party, a indiqué dimanche soir à l'AFP la préfète Valérie Hatsch. Samedi soir vers minuit, plusieurs centaines de véhicules se sont dirigés vers le Causse Méjean, en plein Parc national des Cévennes, pour installer une rave-party géante sur la commune d'Hures-la-Parade, a indiqué la préfète. Selon les agriculteurs, la mairie et les gendarmes, plus de 10.000 personnes étaient présentes pour cet événement interdit et illégal. Dimanche soir, selon la préfète, ils étaient encore "plus de 5.000" présents sur le site.

Le "Final 8" de la Ligue des champions menacé ?

Les footballeurs ne sont pas épargnés par l'épidémie. À quatre jours de son quart de finale de Ligue des champions, deux membres de l'Atlético Madrid, dont les identités n'ont pas été révélées, ont ainsi été testés positifs au Covid-19. Ce qui jette une ombre sur la phase finale de la compétition reine des clubs, débutant mercredi à Lisbonne. L'Atlético, qui affronte Leipzig (21h00), va voir ses préparatifs totalement chamboulés par ces deux tests révélés positifs, qui vont le conduire à placer à l'isolement deux membres du club dont l'identité n'a pas été dévoilée. Le match entre l'Atalanta et le Paris Saint-Germain, qui doit se dérouler mercredi à 21 heures, n'est lui pas menacé.

Cinq millions de cas aux États-Unis, le Brésil toujours durement frappé

Le cap des cinq millions de cas de Covid-19 a été franchi dimanche aux États-Unis, maintenant la première puissance mondiale en tête des pays les plus touchés. La pandémie provoquée par le coronavirus a tué plus de 162.000 personnes sur le territoire américain où la courbe des contaminations est en hausse vertigineuse depuis fin juin. Le nombre des nouveaux cas enregistrés y a atteint 70.000 par jour mi-juillet. À la deuxième place des pays les plus durement frappés, le Brésil compte officiellement plus de trois millions de personnes contaminées. Et ce chiffre, ainsi que celui des morts, sont sans doute sous-évalués selon les experts, en raison du nombre insuffisant des tests.