Coronavirus : nouveau bilan de 30.340 morts en France, plusieurs indicateurs se dégradent

30.340 personnes sont mortes du coronavirus en France depuis le début de l'épidémie, a indiqué lundi la Direction générale de la Santé dans un communiqué, dont 19.834 au sein des établissements hospitaliers et 10.506 dans les établissements sociaux et médico-sociaux. On compte désormais 5.045 personnes hospitalisées en France à cause du coronavirus, soit 180 de plus en 24 heures, et 396 cas graves en réanimations, soit 28 supplémentaires depuis la veille.

"La circulation du virus s'intensifie, notamment chez les jeunes et dans certaines régions, dans les métropoles de Paris et Marseille", prévient la DGS, rappelant que "les adolescents et jeunes adultes, moins à risque de développer une forme grave de la maladie, peuvent contribuer à diffuser le virus et contaminer leurs proches, parents, grands-parents et les personnes fragiles, pour lesquelles les conséquences peuvent être graves".