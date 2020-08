PSG-Atalanta : Verratti forfait, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Paris

Le PSG affrontera l’Atalanta Bergame mercredi à 21 heures, en quart de finale du Final 8 de la Ligue des champions, qui se déroulera à Lisbonne. Et côté parisien, la pression monte en même temps que les tuiles s’accumulent. Europe 1 fait le point sur l'infirmerie du club de la capitale.

Marco Verratti forfait

Le milieu de terrain Marco Verratti, lui, est d’ores et déjà forfait pour le quart de finale. Il pourrait même manquer le reste de la compétition si d'aventure Paris venait à se qualifier. L’Italien s’est blessé au mollet lors d’un entrainement et n'a pas fait le déplacement en Algarve,où le clan parisien est en stage pendant trois jours à Faro, pour préparer la rencontre.

Le défenseur allemand Thilo Kehrer (blessure à l’oreille) et l'attaquant argentin Mauro Icardi (gêne à la cuisse), un temps annoncé diminués, ont pu prendre part à l'entraînement collectif sans aucun problème. On a même vu Mauro Icardi prendre les gants de Keylors Navas et réaliser quelques parades dans les buts.

Angel di Maria suspendu

En plus de l’absence de Marco Verratti, le PSG devra également faire sans Layvin Kurzawa, touché à la cuisse, et sans l'Argentin Angel di Maria, suspendu. A noter également, la blessure cocasse de l'entraîneur Thomas Tuchel, qui s'est fracturé la cheville lors d'une séance de sport. Il est apparu samedi à Faro, avec des béquilles.

Kylian Mbappé s'est entraîné

Dimanche, Kylian Mbappé était lui toujours incertain. Touché à la cheville lors de la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne le 24 juillet dernier, l’attaquant continue sa course contre-la-montre pour être remis à temps. Le joueur est bien présent au stage avec ses coéquipiers, mais ne s’est en revanche pas entraîné avec ses partenaires, mais avec un membre du staff.

Au programme : quelques accélérations et des frappes pour tester l'élasticité de sa cheville. Kylian Mbappé semble aller beaucoup mieux mais, il ne devrait pas être titulaire contre Bergame. Le club avait promis qu’aucun risque ne serait pris. Le champion du monde devrait donc débuter sur le banc, ce qui est déjà une petite victoire pour le Paris Saint-Germain.

L'Atalanta également diminué

Les supporters parisiens pourront tout de même se consoler en apprenant la blessure au genou du gardien titulaire de l'Atalanta Bergame, Pierluigi Gollini, qui est donc forfait pour le match de mercredi, tout comme Josip Ilicic, forfait pour "raisons personnelles".