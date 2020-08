Coronavirus : tout savoir sur le port du masque obligatoire à Paris

DÉCRYPTAGE

Si vous habitez à Paris, il faudra sortir masqué. Le port du masque est désormais obligatoire à partir de lundi matin 8 heures dans certaines rues de la capitale, mais aussi dans plusieurs zones des départements de la petite couronne (la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise). Une décision conjointe de la Mairie et de la Préfecture de police de Paris qui s'inquiètent de la recrudescence des cas de coronavirus. En une dizaine de jours, le taux d'incidence est passé de 15 à 30... pour 100.000 habitants.

Obligation du port du masque jusqu'au 10 septembre minimum

Pour les Franciliens, il faudra donc faire attention aux nouvelles signalisations. Des panneaux d’informations devraient être installés pour prévenir les habitants à l'entrée et à la sortie des lieux concernés par l'obligation, car le port du masque va être instauré au moins jusqu'au 10 septembre. La Mairie de Paris assure que pendant deux semaines, le temps que tout le monde adopte ces nouvelles règles, il y aura une certaine tolérance. Au-delà, le non-port du masque dans les zones concernées sera passible d’une amende de 135 euros, comme cela est déjà le cas dans les transports en commun.

Pourquoi l'avenue des Champs-Élysées n'est pas concernée ?

Sur les réseaux sociaux, beaucoup s'interrogeaient ce week-end des zones choisies par la Mairie de Paris. En effet, ni la Tour Eiffel, ni les Champs-Élysées, qui sont pourtant les principaux lieux touristiques de la capitale, ne sont concernés par cette nouvelle mesure. "La cartographie a été faite avec les préconisations de la Préfecture de police, puis avec les indications de différents maires d'arrondissement. Vu la largeur des trottoirs et le fait que la fréquentation touristique est moindre, cela permet, pour le moment, de ne pas rendre obligatoire le port du masque sur une artère comme les Champs-Élysées ou des Grands boulevards", justifie Audrey Pulvar, adjointe à la Mairie de Paris, au micro d'Europe 1.

La carte peut évoluer régulièrement

Pour l'instant, c'est plutôt le Nord et l'Est parisien qui vont devoir s'habituer à porter un masque chirurgical ou en tissu. Certains ont aussi pointé quelques incohérences : par exemple, la rue Manin, qui longe l'ouest du parc des Buttes-Chaumont est concernée... mais pas la rue Botzaris et la rue de Crimée, qui longent respectivement l'est et le nord d'un de ces poumons verts de la capitale. La cartographie pourrait toutefois évoluer en fonction des données épidémiologiques et de l’observation de la fréquentation des espaces publics, prévient la Ville de Paris.

#COVID19 | Renforcement des mesures de prévention en IDF.

Le préfet de Police et les préfets du 93, 92, 94 et 95 rendent le port du masque obligatoire dans certaines zones à forte concentration de personnes dans l’agglomération parisienne à partir du lundi 10 août 2020 à 8h00. pic.twitter.com/QUtjnwi9DG — Préfecture de Police (@prefpolice) August 8, 2020

Qui est exempté du port du masque ?

Malgré les fortes chaleurs qui frappent la capitale depuis plusieurs jours, toutes les personnes de plus de onze ans sont concernées par cette mesure sanitaire. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical, précise la Ville de Paris.