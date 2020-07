EN DIRECT - Coronavirus : nouveau record de cas détectés aux Etats-Unis en 24 heures

EN DIRECT

Les Etats-Unis ont battu de nouveaux records quotidiens de cas de coronavirus, notamment dans le Sud du pays, tandis que l'Inde a reconfiné jeudi quelque 125 millions de personnes, près d'un dixième de sa population. L'Espagne, l'un des pays européens les plus affectés par la pandémie, va pour sa part rendre jeudi un hommage solennel aux victimes du virus, tout en continuant de tenir à l'oeil plus de 120 foyers actifs sur son sol. En France, c’est le port du masque obligatoire qui focalise l’attention. Plus de 13,4 millions de personnes ont contracté le nouveau coronavirus et près de 580.000 décès ont été recensés dans le monde à ce stade. Suivez en direct l’évolution de la situation.

Les principales infos à retenir : Les Etats-Unis ont connu un nouveau record de cas détectés en 24 heures

En France, Jean Castex a confirmé que les masques seraient obligatoires au 1er août, au plus tard

La pandémie continue sa progression en particulier dans les Amériques et en Asie

Nouveau record de cas en 24 heures aux Etats-Unis

Les jours se suivent et se ressemblent aux Etats-Unis. Régulièrement, le pays, qui certes teste de plus en plus, bat son record de cas détectés en 24 heures. Ce fut encore le cas mercredi, avec plus de 67.000 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Le Texas y a largement contribué, avec un nouveau record sur une journée pour cet Etat, de quelque 10.790 nouveaux cas, ont rapporté les autorités sanitaires locales.

La première puissance mondiale est confrontée depuis la fin juin à une très forte résurgence du virus, notamment dans les Etats du sud et de l'ouest du pays. Depuis dix jours, le nombre d'infections détectées toutes les 24 heures est compris entre 55.000 et 65.000. Ces chiffres alarmants équivalent à environ le double des niveaux de contaminations enregistrés autour du mois d'avril, quand le pays était en grande partie confiné.

Jean Castex confirme le port du masque obligatoire au 1er août au plus tard

Dans son communiqué quotidien, la Direction générale de la Santé (DGS) dénombre 30.120 morts en France à cause du coronavirus, soit 91 décès de plus. Toutefois, ce chiffre est à relativiser, puisque les données de la mortalité dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux ont été actualisés pour la première fois depuis une semaine. Dans le détail, on compte désormais 19.579 personnes au sein des établissements hospitaliers et 10.541 dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Néanmoins, le reflux épidémique se poursuit et le soldes des réanimations est négatif, avec 10 cas graves en moins, soit un total de 482 patients sur le territoire.

Néanmoins, la vigilance reste de mise, surtout qu’un certain relâchement a pu être constaté ces derniers jours. Alors Emmanuel Macron a annoncé mardi que le port du masque serait obligatoire au 1er aout. Au plus tard, a précisé mercredi Jean Castex. "Si on constatait avant cette date que l'épidémie reprenait, on avancerait cette échéance mais ce n'est pas la peine d'angoisser la population", a précisé le Premier ministre au Parisien.

Mais l'heure reste à la reprise économique en France. Symbole de cette volonté : la réouverture de Disneyland mercredi. Le parc d’attractions le plus fréquenté d'Europe sonnait bien creux.

>> A LIRE AUSSI -Un Disneyland vide aux règles sanitaires : on a visité le parc post-confinement

Inquiétudes en Amérique latine et en Asie

L'Amérique latine et les Caraïbes demeurent également très touchées. La région est la deuxième la plus endeuillée par la pandémie, avec 151.022 morts, derrière l'Europe (203.793).

Au Brésil, qui compte à lui seul 75.366 décès et plus de 1,96 million de cas, le président Jair Bolsonaro, dont la contamination a été confirmée, va rester en quarantaine mais affirme "aller bien". Le Pérou, également très touché, a nommé mercredi son troisième ministre de la Santé depuis le début de la pandémie.

Au Venezuela, le président Nicolas Maduro, a annoncé mercredi qu'il autoriserait la transformation du Poliedro de Caracas, une salle de spectacle qui avait jadis servi à accueillir les concerts des groupes Queen ou Metallica, en hôpital de campagne. En Argentine, la barre des 2.000 morts liées au coronavirus a été franchie mercredi.

En Asie, l'Inde a contraint mercredi minuit les 125 millions d'habitants de l'Etat du Bihar à se reconfiner pour deux semaines. Anticipant des problèmes d'approvisionnement, des milliers de personnes se sont ruées mercredi sur les marchés de Patna, la capitale de cet Etat très pauvre, pour faire des réserves de nourriture.

A Hong Kong, les bars, les salles de sport et les salons de coiffure ont dû être fermés à nouveau mercredi, et les rassemblements de plus de quatre personnes ont été interdits dans la cité-Etat qui avait enregistré des succès dans la lutte contre le coronavirus. Au Japon, la ville de Tokyo est à son plus haut niveau d'alerte à la suite d'une hausse des cas constatés, a annoncé mercredi la gouverneure de la capitale, Yuriko Koike.

Jour d’hommage en Espagne

En Europe, si le pire semble être passé, les risques de résurgence sont pris très au sérieux, comme en témoigne le reconfinement mercredi de la ville de Lérida et de plusieurs communes environnantes en Catalogne (nord-est de l'Espagne), après un bras de fer avec la justice. L'Espagne doit rendre jeudi un hommage solennel présidé par le roi Felipe VI et en présence de nombreux hauts dirigeants européens et du directeur de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le pays, qui compte plus de 120 foyers actifs, déplore officiellement plus de 28.400 morts du Covid-19.

L'Irlande, qui devait rouvrir pleinement ses bars lundi, a fait machine arrière mercredi et repoussé la dernière phase du déconfinement au 10 août. Les masques seront dorénavant obligatoires dans les magasins.