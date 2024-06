Législatives 2024 : l'ex-ministre Jérôme Cahuzac éliminé au 1er tour dans le Lot-et-Garonne

L'ancien ministre socialiste du Budget Jérôme Cahuzac, condamné pour fraude fiscale en 2018, a été éliminé dimanche au 1er tour des élections législatives dans la 3e circonscription du Lot-et-Garonne. Jérôme Cahuzac, 72 ans, termine seulement quatrième avec 14,56% des voix selon les résultats définitifs et a appelé à voter en faveur du maire Les Républicains de Villeneuve-sur-Lot, Guillaume Lepers (24,99%) pour faire battre la députée sortante Annick Cousin, du Rassemblement National (41,08%).

"Je me désiste en faveur du candidat le mieux placé pour battre le candidat du Rassemblement national. Je me désiste donc pour Guillaume Lepers", a déclaré à la presse Jérôme Cahuzac (divers gauche). L'ancien ministre a été également devancé par le candidat du Nouveau Front populaire, l'insoumis Xavier Czapla (18,36%). Ce dernier a indiqué qu'il allait consulter ses partenaires mais qu'à titre personnel il avait l'intention de retirer sa candidature pour faire barrage au RN.

Jérôme Cahuzac, ministre des Finances de François Hollande, avait démissionné en 2013 après des révélations de Mediapart, avant d'être condamné en 2018 pour fraude fiscale à quatre ans de prison, donc deux avec sursis, et cinq ans d'inéligibilité. Une peine purgée aujourd'hui et qu'il n'aime pas voir évoquée. Interrogé sur le poids du passé dans sa défaite électorale, pour son retour en politique après dix ans d'absence, il a répondu que c'était "sûrement une des explications possibles", tout en regrettant de ne pas être parvenu "à convaincre" les électeurs avec son projet local et national.

L'ancien maire de Villeneuve-sur-Lot, qui avait été député à deux reprises de cette circonscription (1997-2002 puis 2007-2012), a en revanche refusé de tirer des conséquences pour la suite de sa carrière politique. "La politique c'est la vie et tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie", a déclaré Jérôme Cahuzac