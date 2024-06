Législatives 2024 : le candidat LFI, Raphaël Arnault, qualifié pour le second tour dans le Vaucluse

Le candidat controversé désigné par La France Insoumise au nom du Nouveau Front Populaire dans la circonscription d'Avignon, Raphaël Arnault, est qualifié pour le deuxième tour, et le dissident soutenu par la gauche locale, troisième et éliminé, a appelé à voter pour lui.

Selon les résultats officiels, la députée sortante d'extrême droite du Rassemblement national Catherine Jaouen arrive en tête avec 34,62%, suivie par Raphaël Arnault avec 24,76%. Philippe Pascal, le candidat soutenu par le reste de la gauche, qui jugeait Raphaël Arnaud "trop extrémiste", est arrivé troisième avec 18,27%.

"Mon seul but, c'est de battre le RN"

Militant de la Jeune garde antifasciste, mouvement assumant une stratégie musclée et contestée contre l'extrême droite, Raphaël Arnault, qui vient de la région de Lyon, est fiché "S" dans le registre policier recensant les individus potentiellement dangereux pour la sécurité nationale.

Il n'était pas joignable dans l'immédiat. "Je suis déçu parce que si j'avais été qualifié, j'aurais été le mieux à même de rassembler et de gagner car je suis un modéré", a déclaré à l'AFP M. Pascal, ancien inspecteur du travail et très engagé dans des associations locales et humanitaires.

"Mais j'appelle à voter pour Raphaël Arnault, mon seul but, c'est de battre le RN", a-t-il ajouté. Dans la première circonscription de Vaucluse, qui couvre notamment Avignon - ville connue pour son festival de théâtre -, mais aussi deux petites villes tenues par le RN, Le Pontet et Morières-les-Avignon, l'extrême droite s'était imposée en 2022.

Mais après de bons scores aux européennes, la gauche espère pouvoir la faire basculer. Le résultat dépendra notamment des consignes de la candidate du camp macroniste Malika di Fraja, qui a recueilli 16,13% des voix, suivie en cinquième position par LR avec 3,24%. Il y a une semaine, les responsables du festival d'Avignon avaient lancé un appel à faire barrage à l'extrême droite.