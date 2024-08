Au lendemain de la trêve olympique, Emmanuel Macron se consacre aux cérémonies de commémoration en Provence

Emmanuel Macron est dans le Var ce jeudi où il préside les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement de Provence. Très friand des commémorations, elles permettent au Président de gagner du temps sur le terrain politique. Et pour cause, la trêve olympique est terminée. Il avait lui-même fixé la semaine du 15 août pour nommer un Premier ministre.

Le président enchaîne donc les hommages historiques et tente de prolonger la trêve olympique installée depuis plusieurs semaines. Dès lundi, quelques heures seulement après la cérémonie de clôture des Jeux, le chef de l'État était à la préfecture de Paris pour commémorer les 80 ans de sa libération. Ce jeudi matin, il est à Saint-Raphaël, puis cette après-midi à Toulon pour rendre hommage aux alliés débarqués en Provence en 1944, avant d'assister samedi, comme chaque année, à l'anniversaire de la libération de la commune de Bormes les Mimosas, commune où est située la résidence présidentielle le fort de Brégançon.

Réflexion et devoir de mémoire

Quelques jours après l'euphorie des Jeux, cette séquence mémorielle tombe à pic pour Emmanuel Macron. Les tentatives d'alliance se multiplient tant du côté des parlementaires que du côté des oppositions : la gauche tente de faire pression sur le chef de l'État pour qu'il désigne rapidement le successeur de Gabriel Attal.

Rien ne laisse présager une annonce dans les prochains jours, puisque le président ne semble pas beaucoup plus avancé qu'avant les Jeux. Et si les noms de Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve ou encore l'ancien ministre et commissaire européen Michel Barnier circulent, pour Emmanuel Macron, l'heure semble toujours à la réflexion et au devoir de mémoire.