EN DIRECT - Retraites : le gouvernement «n'hésitera pas» à faire faire des réquisitions, selon Clément Beaune

Le gouvernement "n'hésitera pas" à procéder à des réquisitions si des raffineries sont arrêtées par le personnel en grève pour protester contre la réforme des retraites, a prévenu lundi le ministre des Transports Clément Beaune. "C'est une décision de dernier recours, mais comme nous l'avons fait précédemment, comme nous l'avons fait au mois d'octobre, si cela était nécessaire, nous n'hésiterions pas à le faire pour éviter un blocage économique et de la circulation dans notre pays", a prévenu le ministre des Transports sur Franceinfo, évoquant des "mesures ponctuelles, raffinerie par raffinerie".

Les informations à retenir : Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a réaffirmé que le régime des retraites sera à l'équilibre en 2030

Des blocages routiers et pétroliers ont eu lieu ce lundi matin en Bretagne

Les grèves se poursuivent, notamment dans l'aérien, où la direction générale demande d'annuler 20% des vols mardi et mercredi à Orly et à Marseille

En raison du risque d'"achats préventifs" d'essence, la préfecture du Vaucluse a limité les ventes de carburants dans le département

Les étudiants de l'université Paris 1 votent l'occupation du site de Tolbiac

Plusieurs centaines d'étudiants de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne ont voté lundi l'occupation du campus de Tolbiac pour dénoncer la réforme des retraites et le recours du gouvernement à l'article 49.3, a constaté une journaliste de l'AFP. Réunis à la mi-journée en assemblée générale sur le site du 13e arrondissement de la capitale, les étudiants - un millier selon plusieurs porte-parole étudiants - se sont prononcés pour l'occupation sous les acclamations.

"Le 49.3 a réveillé la jeunesse", s'est réjouie auprès de l'AFP Lorelia Fréjo, 23 ans. "La colère monte, nous ne voulons plus suivre le calendrier de l'intersyndicale et nous invitons toutes les universités à nous rejoindre", a ajouté l'étudiante en langues. "Dans toutes les universités en France, ça monte, on passe un cap", a également estimé Eléonore Schmitt, une porte-parole du syndicat étudiant Alternative. "On se met en lien avec tous les travailleurs en grève pour les rejoindre sur les piquets".

Le gouvernement "prend des mesures d'anticipation"

Dans l'immédiat, le gouvernement "prend des mesures d'anticipation" avec des stocks stratégiques "au plus haut niveau", a indiqué Clément Beaune, précisant qu'"à l'heure où nous parlons, on n'en est pas aux réquisitions". Les sept raffineries de France ont procédé depuis janvier, à de nombreuses reprises, à la suspension des expéditions des carburants qui y sont produits.

Leurs salariés ne souhaitaient pas mettre à l'arrêt ces immenses installations industrielles, leur redémarrage étant très lourd. Mais le passage en force de la réforme au Parlement a changé la donne et la CGT a annoncé samedi la mise à l'arrêt de la plus grande raffinerie de France, le site TotalEnergies de Gonfreville-L'Orcher (Seine-Maritime).

Le ministre de l'Industrie Roland Lescure avait déjà déclaré samedi que le gouvernement prendrait ses "responsabilités" comme "à l'automne" quand il avait procédé à des réquisitions pour débloquer des sites pétroliers lors de grèves pour les salaires.

Selon Clément Beaune, les stocks stratégiques sont à "un haut niveau" et permettent "d'approvisionner les pompes à essence". Il y a cependant des "situations locales qui sont plus préoccupantes que d'autres", notamment dans les Bouches-du-Rhône, a-t-il reconnu. Dans le Sud-Est, où certaines stations se sont retrouvées à sec, "il y a eu des phénomènes parfois difficiles à expliquer, que je peux comprendre à cause du stress" avec des afflux d'automobilistes, a-t-il noté.

La préfecture du Vaucluse limite les ventes de carburants dans le département

La préfecture du Vaucluse a décidé lundi de limiter les ventes de carburants dans les stations-services du département, jusqu'à jeudi inclus, afin d'éviter des phénomènes "d'achats préventifs préjudiciables au bon fonctionnement" de ces stations. "Faire des stocks, c'est créer la pénurie. La préfète du Vaucluse appelle la population au civisme et à la responsabilité de chacun. Elle préconise un comportement citoyen, pour assurer la satisfaction des besoins de tous", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"Sur l'ensemble du département du Vaucluse, la vente et l'achat de carburants (essence, gazole, éthanol, GPL) sont limités à 30 litres pour les véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes et à 120 litres pour les véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes", a précisé la préfecture. Cette limitation "ne concerne pas les véhicules des services publics ou entreprises assurant une mission de service public".

"La vente et l'achat de carburants (essence, gazole, éthanol, GPL) dans des récipients manuellement transportables sont interdits (notamment jerricans et bidons) sur l'ensemble du département de Vaucluse", a ajouté la préfecture. À Marseille, certaines stations étaient fermées faute de carburants, d'autres étaient toujours ouvertes ou attendaient du ravitaillement dans la journée, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Grèves : la DGAC demande d'annuler 20% des vols mardi et mercredi à Orly et à Marseille

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler mardi et mercredi 20% de leurs vols à Paris-Orly et à Marseille-Provence (sud-est), en raison du mouvement de grève des contrôleurs aériens contre la réforme des retraites. "En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir", souligne l'autorité de l'aviation civile lundi dans un communiqué.

Le taux d'annulation est sensiblement inférieur aux réductions de 30% des vols à Paris-Orly et 20% à Marseille demandés pour lundi par les autorités. Les demandes de réduction du trafic sont quasi-quotidiennes depuis plusieurs semaines, principalement dans ces deux aéroports où une partie des aiguilleurs du ciel se sont joints au mouvement de protestation contre le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement.

Blocages routiers et pétrolier en Bretagne

Plusieurs manifestations pour s'opposer à la réforme des retraites causent lundi de grandes perturbations du trafic à Rennes et ailleurs en Bretagne, tandis qu'un important dépôt pétrolier est bloqué à Vern-sur-Seiche, a-t-on appris auprès de la préfecture et de la CGT. Une opération "ville morte" a été lancée pour ce lundi à Rennes sur les réseaux sociaux, notamment étudiants, alors que Rennes connaît de très nombreuses manifestations et aussi des dégradations, voire des violences, depuis le début de la contestation contre l'impopulaire réforme des retraites.

"De nombreuses tentatives de blocages de la circulation sont en cours sur la rocade et ses abords à Rennes", a souligné la préfecture d'Ille-et-Vilaine dans un message transmis à l'AFP. Et d'inviter les automobilistes qui peuvent différer leur déplacement "de le faire". Sur la rocade sud, des feux de palettes bloquent la circulation, d'après la préfecture.

Bruno Le Maire réaffirme que le régime sera à l'équilibre en 2030

Le régime des retraites sera à l'équilibre en 2030 grâce à la lutte contre la fraude et à des transferts entre branches de la sécurité sociale, a répété lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Malgré sept milliards d'euros de "mesures d'accompagnement social", "je garantis qu'en 2030, le régime des retraites sera à l'équilibre financier", a assuré sur RMC/BFM TV le ministre.

"Le financement sera garanti pour qu'en 2030 il y ait l'équilibre financier, soit par la lutte contre les fraudes soit par le transfert de la branche des accidents du travail vers la branche vieillesse", a détaillé Bruno Le Maire, qui s'est exprimé quelques heures avant la mise au vote de deux motions de censure à l'Assemblée nationale, le gouvernement ayant choisi de ne pas soumettre la réforme au vote des députés.

Le budget de sept milliards alloués aux mesures d'accompagnement est "généreux" et "nécessaire", a insisté Bruno Le Maire. "Nous ne baisserons pas les pensions de retraites, et nous n'augmenterons pas les cotisations, donc les impôts des Français", a-t-il promis.