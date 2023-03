Grève dans les transports : RER, métros, avions... Les prévisions de circulation pour ce lundi 20 mars

La SNCF prévoit un trafic similaire lundi à celui de ce week-end avec quatre TGV sur cinq et deux tiers des TER maintenus, alors que la grève reconductible contre la réforme des retraites entrera dans sa 14e journée. SNCF Voyageurs prévoit aussi d'assurer 60% de ses liaisons Intercités mais aucun train de nuit ne roulera.

Sur le réseau ferroviaire francilien, le trafic sera perturbé, en particulier sur la ligne D du RER et R du Transilien avec seulement 40% des trains maintenus. Il n'y aura qu'un tiers des trains sur la ligne U et la moitié sur le RER B (au nord). Le RER C et les lignes J, L et N verront elles circuler deux trains sur trois. Enfin, trois quart des trains programmés sont maintenus sur le RER E et la ligne P.

ℹ️ Mouvement social national interprofessionnel

La circulation de vos trains restera perturbée lundi 20 mars 2023 sur certaines lignes #Transilien.

Les prévisions sont disponibles sur l'appli Île-de-France Mobilités et le site

Le service sera en revanche normal ou presque sur le RER A, les lignes H, K, T4, T11 et T13. Mardi, SNCF Voyageurs prévoit toujours un service perturbé. Vendredi, l'ensemble des syndicats du groupe ont annoncé leur intention de poursuivre la grève reconductible jusqu'au retrait du texte de la réforme des retraites. Du côté de la RATP, la circulation des métros sera nullement impactée par le mouvement ce lundi tout comme celle des tramways et des bus, à l'exception de certaines lignes.

La DGAC demande l'annulation de 30% des vols à Orly

Dans le secteur aérien, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler lundi 30% de leurs vols à Paris-Orly et 20% à Marseille-Provence, en raison du mouvement de grève des contrôleurs aériens. "En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir", a prévenu la DGAC vendredi. Le taux d'annulation à Orly lundi est en hausse par rapport à cette semaine, quand les autorités avaient demandé l'annulation de 20% des vols au départ de l'aéroport francilien.

Pour limiter les perturbations du trafic, les dispositions du service minimum seront appliquées dans certains centres en route de la navigation aérienne (CRNA, centres de contrôle aérien) et services de navigation des aéroports. La DGAC invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol.