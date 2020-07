Après les municipales, les écologistes veulent faire des régionales un tremplin pour 2022

Ils veulent surfer sur la vague verte. Les écologistes, grands gagnants des élections municipales, pensent déjà aux prochaines échéances électorales. En ligne de mire : les régionales, en mars 2021. "L'objectif est de porter un projet écologique, avec des têtes de liste écolo partout", assure un cadre d’Europe écologie-Les Verts, pour qui la dynamique est lancée. "L'écologie va rester une ligne directrice. Il y a une vraie attente dans la société", confie également une dirigeante du parti écologiste.

La région Auvergne-Rhône-Alpes convoitée

Lors des dernières élections régionales, en 2015, la droite avait remporté huit régions, contre sept pour la gauche et deux pour les régionalistes. Mais l’an prochain, EELV compte bien tirer son épingle du jeu. "Les résultats des municipales définissent les endroits où il peut y avoir des attentes", analyse un cadre.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est ainsi dans le viseur des écologistes. Ces derniers y ont raflé la ville et la métropole de Lyon, Annecy et ils ont conservé Grenoble. A Chambéry, ils ont apporté leur soutien au PS, qui a repris la ville à la droite.

"On se considère légitimes à pouvoir gouverner dans toutes les régions"

Certains écologistes visent aussi la Nouvelle Aquitaine. Bordeaux et Poitiers sont passés sous bannière verte, alors que Bègles reste une municipalité EELV. Et la liste des régions "gagnables" pourrait s'allonger. Un élu l'affirme : "On se considère légitimes à pouvoir gouverner dans toutes les régions". Après leurs succès aux européennes puis aux municipales, les écologistes veulent bel et bien s'imposer aux régionales, un an avant la présidentielle.