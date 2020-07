EN DIRECT - Coronavirus : plus de trois millions de cas détectés aux Etats-Unis

EN DIRECT

Retour à la maison pour les habitants de Melbourne. En raison de la pandémie de coronavirus, les cinq millions d’habitants de la deuxième ville d’Australie sont contraints de se reconfiner à partir de mercredi minuit. La maladie continue de se propager aux Etats-Unis, où la barre des trois millions de de cas recensés a été franchie. Et si, en Europe, elle semble contenue, elle continue de flamber en Amérique latine. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : Le cap des trois millions de cas détectés a été franchi aux Etats-Unis

Les cinq millions d’habitants de Melbourne sont désormais reconfinés

L’épidémie poursuit sa progression au niveau mondial, en Amérique latine particulièrement

Melbourne reconfinée

En termes de bilan, l’Australie est loin des les plus touchés comme les Etats-Unis et le Brésil, avec environ 9.000 cas et 106 morts. Mais les autorités ont enregistré une hausse des cas à Melbourne, avec plus d'une centaine de nouvelles infections quotidiennes. Une flambée aux yeux des autorités de ce pays qui semblait avoir réussi à maîtriser l'épidémie de Covid-19. Les cinq millions d'habitants de la métropole ont donc reçu l'ordre de se confiner à nouveau pour six semaines, à compter de minuit dans la nuit de mercredi à jeudi.

Ils devront rester chez eux sauf pour raisons professionnelles, pour faire de l'exercice physique, se rendre à des rendez-vous médicaux ou acheter des produits de première nécessité. De telles mesures n'avaient été que récemment levées. Restaurants et cafés ne pourront plus servir que des plats à emporter, tandis que les salles de gym et les cinémas devront à nouveau fermer. En prévision du reconfinement, les rayons des supermarchés ont été dévalisés mercredi.

Plus de trois millions de cas détectés aux Etats-Unis

Après leur divorce avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) - qualifié mercredi par l'Allemagne de "revers" face à la pandémie qui a fait plus de 545.000 morts dans le monde - les Etats-Unis restent le pays le plus durement touché par la maladie, en nombre de contaminations comme en nombre de décès. L'épidémie a fait à ce jour 132.195 morts dans la première puissance économique mondiale et 3.046.351 cas de contaminations y avaient été détectés mercredi soir.

Le président Donald Trump, qui a appelé mercredi les écoles du pays à rouvrir, nie la réalité de ce rebond : "le taux de mortalité du coronavirus (a) été divisé par dix!", a-t-il tweeté.

La flambée se poursuit en Amérique latine

L'épidémie continue ses ravages en Amérique latine et aux Caraïbes, où plus de trois millions de cas de Covid-19 ont été recensés, dont plus de la moitié au Brésil. Deuxième pays le plus touché, ce pays recense 67.964 morts pour 1.713.160 cas mais Jair Bolsonaro, son président de 65 ans, même contaminé, reste défiant : "Je vais parfaitement bien", a-t-il assuré.

Le Pérou a dépassé la barre des 11.000 morts, une semaine après avoir amorcé un déconfinement graduel, et le Mexique a enregistré un nouveau record journalier de 6.995 cas mercredi. Et les chiffres officiels bondissent au Venezuela : plus de 1.500 malades le 1er juin, plus de 7.000 un mois plus tard.

De loin le pays le plus touché au Proche et Moyen-Orient, l'Iran a dépassé la barre des 12.000 morts, ont annoncé mercredi les autorités. L'Afrique reste loin derrière, tant en termes de contaminations déclarées que de décès dus au Covid-19, mais le continent a franchi mercredi la barre des 500.000 cas, après avoir dépassé le 1er juillet les 10.000 morts.

Situation encore sous contrôle en France et en Europe

En Europe, la situation semble sous contrôle, même si le Vieux Continent reste le plus durement touché par le virus avec plus de 200.000 morts, dont plus des deux tiers au Royaume-Uni, en Italie, en France et en Espagne. En Serbie, de nouveaux heurts ont éclaté mercredi à Belgrade lors d'un rassemblement de manifestants furieux de la gestion par les autorités de la crise du coronavirus.

En France, 32 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés, portant à 29.933 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie, a annoncé mercredi la Direction générale de la Santé (DGS). Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation continue parallèlement de baisser avec 529 malades concernés, soit 9 de moins que mardi. Dans le détail, "19.489 personnes sont mortes au sein des établissements hospitaliers. Le dernier bilan communiqué mardi pour les établissements sociaux et médico-sociaux fait état de 10.476 morts. Le nombre de personnes hospitalisées a nettement baissé : 7.850 personnes était hospitalisées pour une infection au coronavirus selon le bilan de mardi, contre 7.297 d'après le bilan de mercredi, ce qui montre un net reflux de l'épidémie sur le plan national.

La mairie de Paris a annoncé que la ville aurait bien son traditionnel feu d'artifice tiré depuis la tour Eiffel pour la fête nationale du 14 juillet, mais sans public.