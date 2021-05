Le Parlement européen de Strasbourg délaissé ? Macron face à la crainte des élus alsaciens

DÉCRYPTAGE

A l'occasion de la journée de l'Europe, ce dimanche 9 mai, Emmanuel Macron se déplace cet après-midi à Strasbourg, en Alsace. Le chef de l'Etat y donnera le coup d'envoi officiel de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, un processus de consultation des citoyens sur l'évolution de l'Union européenne. Il signera également, avec les collectivités territoriales, un nouvel contrat triennal (2021-2023) pour renforcer le statut de capitale européenne de Strasbourg. Dans cette ville, l'hémicycle du Parlement européen est bien vide depuis plus d’un an : à cause de la crise sanitaire, toutes les sessions plénières se tiennent désormais à Bruxelles. Au grand dam des élus alsaciens qui attendent beaucoup de la venue d'Emmanuel Macron.

La dernière plénière remonte à février 2020

Le siège strasbourgeois du Parlement européen est une source de polémiques sans fin depuis des décennies, car il n'est occupé que quelques jours par mois pour les sessions plénières, l'essentiel du travail parlementaire étant réalisé à Bruxelles. La dernière plénière réunie à Strasbourg remonte à février 2020, pour le plus grand bonheur de certains députés européens pro-Bruxelles mais au grand désarroi des autorités françaises, qui craignent un délaissement durable au profit de la capitale belge.

Celles-ci sont donc à l'offensive. Strasbourg est "la capitale de l'âme et du coeur" de l'Europe, a affirmé Emmanuel Macron, dans une interview aux Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA) publiée samedi en ligne. "Si Bruxelles est la capitale des bureaux de l'Europe, Strasbourg est la capitale de son âme et de son cœur : là où on la pense, là où on défend ses valeurs", a-t-il poursuivi. "L'Europe n'est pas un projet qui tient en une seule ville. L'Europe n’est pas un projet d'hégémonie. C’est un projet d'équilibre."

"La situation sanitaire en termes de chiffres est à peu près deux fois plus grave à Bruxelles qu'à Strasbourg"

"Je ne suis pas dupe du fait qu'un certain nombre d'opposants au siège à Strasbourg utilisent la crise sanitaire comme un prétexte", déclare la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian, dimanche sur Europe 1. "Pour autant, j'ai aussi des échanges avec de nombreux parlementaires européens qui me disent qu'ils ont hâte de revenir dans notre ville", assure-t-elle. Pour la maire, il est grand temps que le Parlement reprenne sa place à Strasbourg.

Au micro d'Europe 1, la députée européenne Fabienne Keller (Renew Europe) conçoit que la situation sanitaire, très tendue dans le Grand Est il y a un an, ait empêché les réunions à Strasbourg. Mais cela n'aurait plus de sens aujourd'hui, selon elle. "La situation sanitaire en termes de chiffres est à peu près deux fois plus grave à Bruxelles qu'à Strasbourg... Je ne vois pas comment le Parlement pourrait encore justifier" cette décision, dit-elle. Ce que tout le monde attend à Strasbourg, c'est qu'Emmanuel Macron annonce le retour des sessions à Strasbourg pour le mois de juin.