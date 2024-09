P. Diddy au cœur d'un scandale sexuel : les soirées privées du rappeur au cœur d'innombrables rumeurs

Le rappeur P. Diddy au cœur d'une affaire mêlant trafic sexuel et extorsion. De son vrai nom Sean Combs, l'artiste américain est accusé d'avoir organisé des soirées privées au cours desquelles il droguait et alcoolisait ses victimes afin de satisfaire ses désirs sexuels. Le rappeur, ciblé par une dizaine de plaintes, a été placé en détention provisoire mardi 17 septembre dans l'attente de son procès. Il avait auparavant plaidé "non coupable" pour les accusations de viols et d'agressions sexuelles dont il fait l'objet.

Des comptes supprimés sur les réseaux sociaux ?

Cette affaire alimente également d'innombrables rumeurs outre-Atlantique. Parmi les plus répandues, celle selon laquelle de nombreuses personnalités, supposément liées à cette histoire, auraient fermé ou restreint l'accès à leurs comptes sur les réseaux sociaux. La chanteuse Pink fait partie de ces célébrités, mais le retrait de son compte X (ex-Twitter) est bien antérieure à cette affaire. "Je ne sais pas pourquoi j’ai fait la une des journaux cette semaine, mais j’ai effacé mon compte Twitter le 6 février ! Il n’y a rien de vrai dans les rumeurs répandues cette semaine, et bien que j’aie rencontré des gens en passant, je ne suis associée à aucune des personnes mentionnées", explique l'artiste dans un post Instagram.

Le couple Obama est également régulièrement cité. Selon les adeptes de ces théories farfelues, le fait que le compte X "The office of Michelle and Barack Obama" soit en privé, ne compte que deux abonnements et ne soit suivi que par deux personnes paraît suspect. En réalité, l'ancien président américain et son épouse disposent chacun de leur propre compte, parfaitement accessible à tous, sur la plateforme. Le compte en question a toujours été en privé depuis sa création en mars 2023 et n'a vocation qu'à préserver une certification sur le réseau après son rachat par le milliardaire Elon Musk.

Justin Bieber au cœur des rumeurs

Le rappeur Usher et l'actrice Megan Fox sont, eux aussi, accusés à tort d'avoir supprimé des posts sur les réseaux, car ils auraient quelque chose à se reprocher. Les deux stars ont effectivement fait le tri dans leurs publications Instagram, mais ce bien avant l'arrestation de Sean Combs. Usher a même affirmé avoir été victime de hacking sur la plateforme après que son compte est devenu inaccessible pendant plusieurs jours.

S'agissant des possibles participants à ces soirées privées, les bruits de couloir vont bon train. Et le nom de Justin Bieber revient régulièrement dans les écrits des conspirationnistes qui s'appuient notamment sur le documentaire intitulé Les 48 heures de Justin Bieber avec Diddy, sorti en 2009. On y découvre le chanteur canadien, âgé de 15 ans à l'époque, pris sous son aile par P. Diddy qui lui promet alors de réaliser "le rêve de ses 15 ans" et de "réaliser des choses folles, impossibles à dévoiler".

Un titre, dans lequel l'artiste ferait référence aux soirées du rappeur, fait également beaucoup réagir. On y entend Justin Bieber chanter "Je me suis perdu à une fête de Diddy", sauf que le morceau en question aurait été créé par l'intelligence artificielle, de l'avis de nombreux experts, interrogés CBS News. À ce jour, peu d'éléments tangibles viennent étayer une possible présence du Canadien à ces fêtes, à l'exception des propos de Khloé Kardashian dans un épisode de la téléréalité L'Incroyable Famille Kardashian. Dans cette séquence datant de 2014, la soeur de Kim Kardashian affirme que Justin Bieber était bien sur la liste des participants, alors qu'il était âgé de 20 ans.

50Cent prépare une série-documentaire

Certains internautes relient également ce scandale sexuel au Prince Harry. Le Duc de Sussex fait partie des personnalités mises en cause en raison d'une photo dans laquelle on le voit aux côtés de Kanye West et de P. Diddy avec son frère, le prince William. Les fils du roi Charles III participaient simplement à une fête commémorative organisée en 2007 au stade de Wembley, à Londres, en l'honneur de leur mère, la Princesse Diana, tuée dix ans plus tôt dans un accident de voiture.

En raison d'un cliché le montrant aux côtés du rappeur, une coupe de champagne à la main, Leonardo DiCaprio fait lui aussi partie des participants supposés à ces soirées. Si la star d'Hollywood a bel et bien participé à des fêtes organisées en grande pompe par P. Diddy, rien ne permet de confirmer sa présence dans des palaces, au service des désirs sexuels du producteur de musique. Non concerné par ce torrent de rumeurs, le rappeur 50Cent, rival de P. Diddy depuis de nombreuses années, a fait savoir qu'il préparait une série-documentaire sur les accusations visant Sean Combs. "Bien que les allégations soient bouleversantes, nous exhortons tout le monde à se rappeler que l’histoire de Sean Combs n’est pas le reflet de la culture hip-hop. Nous voulons nous assurer que les actions individuelles n’éclipsent pas tous les apports de cette culture", écrit l'artiste.