Droits de douane : une opportunité pour l'Europe ?

La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine s'intensifie, notamment avec les récentes surtaxes douanières imposées par Donald Trump qui grimpent désormais à 145%. Une situation qui pourrait bénéficier à l'Union européenne.

À chaque jour, son nouveau rebondissement sur les droits de douane. Ce samedi, les Etats-Unis ont annoncé infléchir leur position en exemptant cette fois-ci smartphones, ordinateurs et autres produits électroniques des récentes surtaxes douanières massives imposées par Donald Trump.

Une annonce dans un contexte de surenchère avec la Chine à l'encontre de laquelle les taxations grimpent désormais à 145%. Pékin a d'ailleurs répliqué, entraînant la colère du président américain. Une situation de blocage qui pourrait bénéficier à l'Union européenne.

La Chine a besoin de l'Europe

Les Etats-Unis se replient sur eux-mêmes. Et la Chine, deuxième puissance mondiale, peut évidemment en profiter. Mais elle peut aussi souffrir de cette guerre commerciale, surtout que Pékin fait face à une crise de la consommation. La Chine aura forcément besoin de l'Europe pour écouler toute une partie des 400 milliards de dollars de biens qu'elle exportait jusqu'à maintenant vers les Etats-Unis.

Pour Jean-Marie Cardebat, professeur d'économie à l'université de Bordeaux, les Chinois ont besoin des Européens et il faut en profiter. "Ils sont encore plus perdants dans cette histoire que quiconque finalement, et notamment que les Européens. C'est pour cela que ça ouvre une fenêtre assez intéressante pour négocier avec eux et les amener à plus de raisons aussi dans un rééquilibrage des échanges avec l'Europe", insiste-t-il.

Car, à ce stade, la Chine exporte plus de deux fois plus vers l'Europe qu'elle n'importe du vieux continent. Un déficit commercial de plus de 300 milliards d'euros pour Bruxelles, auquel s'ajoutent des pratiques chinoises jugées déloyales. S'il a lieu, le développement des échanges commerciaux avec Pékin devra donc se faire sur de nouvelles bases.