Droits de douane : une réunion entre l’UE et l’administration Trump prévue à Washington lundi

Alors que la guerre commerciale s'intensifie entre Donald Trump et la Chine, une réunion entre Maros Sefcovic, commissaire européen en charge du commerce, et l'administration Trump va se dérouler ce lundi 14 avril à Washington. L'Europe espère ainsi "éviter les droits de douane et toute escalade préjudiciable des deux côtés de l'Atlantique".