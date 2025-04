Israël : la branche armée du Hamas publie une vidéo d'un otage du 7-Octobre en vie

Article Suggestions

La branche armée du Hamas a diffusé samedi une vidéo d'un otage israélien enlevé le 7 octobre 2023 en vie à Gaza, dans laquelle il s'adresse à la caméra et critique le gouvernement israélien pour ne pas avoir encore obtenu sa libération. La vidéo dure un peu plus de trois minutes et le montre assis dans un local exigu.