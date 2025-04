L'Iran est-il réellement en capacité de fabriquer une bombe nucléaire ? La réponse d'un spécialiste

Selon David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l’IRIS, l'Iran serait théoriquement en mesure de fabriquer une "demi-douzaine d'engins" nucléaires. Mais si le danger est bien réel, ce spécialiste rappelle que "ça ne se fait pas comme ça". Des négociations s'ouvrent entre Washington et Téhéran sur le programme nucléaire de cette dernière.

"Je veux que l'Iran soit un pays merveilleux, grand et heureux. Mais il ne peut pas avoir d'arme nucléaire." Donald Trump n'y est pas allé pas quatre chemins à bord d'un Air Force One volant en direction d'Oman et de la table des négociations avec Téhéran. Le président américain a de nouveau dessiner une ligne rouge dans ce dossier. Et faute de succès diplomatique, Donald Trump menace de faire parler la poudre. "S'il faut recourir à la force, nous recourrons à la force", a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

De l'uranium enrichit à 60%

Après le retrait de Washington de l'accord de 2015 sur le sujet et le rétablissement de sanctions américaines à son encontre, la République islamique d'Iran a pris ses distances avec le texte. Et alors que le dialogue semble tout de même se renouer la question se pose : l'Iran peut-il réellement fabriquer la bombe nucléaire ?

Ce qui est certain, et ce qui "ressort des différents rapports, notamment de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique), c'est que Téhéran a continué de manière très importante à enrichir [l'uranium] à 60%", explique dans Europe 1 midi week-end, David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l’IRIS. Un taux bien supérieur, à la limite de 3,67% imposée par l'accord, se rapprochant du seuil de 90% nécessaire à la fabrication d'une bombe atomique.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Actuellement, l'Iran possède "275 kg enrichis à 60% qui théoriquement laisserait la possibilité de concevoir une demi-douzaine d'engins". Pour autant, ce spécialiste le rappelle : "concevoir, ça ne veut pas dire que ça se fait comme ça". Reste que l'ombre de la bombe nucléaire iranienne semble plus que jamais planer.