Nucléaire : fin des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis à Oman

Anadolu via AFP / © Iranian Foreign Ministry / Hando

Téhéran a souligné une "atmosphère constructive" lors d'échanges avec Washington. Anadolu via AFP / © Iranian Foreign Ministry / Hando

Article Suggestions

Ce samedi, à Oman, les Etats-Unis et l'Iran ont entamé des pourparlers sur le nucléaire. Lors de cet entretien, les négociateurs iranien et américain ont échangé directement "quelques minutes". Et, selon un communiqué de la diplomatie iranienne, les pourparlers se poursuivront "la semaine prochaine".