Israël a pris le contrôle d'un axe-clé entre deux villes du sud de la bande de Gaza et va étendre son offensive

L'armée israélienne a achevé de prendre le contrôle de l'axe-clé de Morag, entre les villes de Rafah et de Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé samedi ministre israélien de la Défense, Israël Katz.

L'armée israélienne va étendre son offensive "dans la plus grande partie" de la bande de Gaza, a annoncé samedi le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. "Bientôt, les opérations de l'IDF (l'armée, ndlr) s'intensifieront et s'étendront à d'autres zones dans la plus grande partie de Gaza, et vous devrez évacuer les zones de combat", a dit Israël Katz dans un communiqué s'adressant à la population palestinienne.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Netanyahu promet de ramener les otages dans un message à l'occasion de la Pâque juive

Prise de contrôle d'un axe-clé

L'armée israélienne a également achevé de prendre le contrôle de l'axe-clé de Morag, entre les villes de Rafah et de Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé samedi ministre israélien de la Défense, Israël Katz.

L'armée "a désormais achevé sa prise de contrôle de l'axe de Morag (...) transformant ainsi toute la zone comprise entre le couloir Philadelphie (le long de la frontière avec l'Egypte, ndlr) et Morag en une portion de la zone de sécurité israélienne", a déclaré Israël Katz.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

>> Plus d'informations à suivre...