Le pape François «content» de sortir, mais reste en convalescence

Malgré des signes très encourageants depuis la fin de son hospitalisation, l'état de santé du pape François reste encore fragile. La prudence est de mise et une potentielle participation aux cérémonies religieuses de la Semaine sainte précédant Pâques ne peut pas encore être confirmée.

Le pape François convalescent a été "content" de sortir et de rencontrer des gens cette semaine, mais malgré l'amélioration de son état de santé sa participation aux cérémonies de Pâques reste incertaine, a indiqué vendredi le Vatican.

"Il y a eu des améliorations"

François, 88 ans, qui se remet d'une grave pneumonie, s'est brièvement rendu jeudi en fauteuil roulant dans la basilique Saint-Pierre pour inspecter des travaux de rénovation et se recueillir devant le tombeau de Pie X, saluant au passage fidèles et restaurateurs.

"Le fait qu'il soit en convalescence ne veut pas dire qu'il ne peut pas sortir. Il faisait une promenade hier et a demandé à être conduit dans la basilique pour prier. Il a été content d'y aller et de saluer des gens", a assuré la salle de presse du Vatican. Le pape poursuit sa physiothérapie motrice et respiratoire "et il y a eu des améliorations comme vous avez pu le voir avec les sorties de ces derniers jours", selon la même source.

Le souverain pontife argentin avait fait une première apparition surprise dimanche devant la basilique Saint-Pierre pour saluer les fidèles, avant de recevoir mercredi en audience privée le roi Charles III d'Angleterre et la reine Camilla alors que leur entrevue avait été initialement annulée. "Il a passé 20 minutes avec le roi Charles sans oxygène" supplémentaire et désormais il passe "des périodes prolongées" sans l'utilisation de canules nasales qui ne servent qu'à des "fins thérapeutiques".

Incertitudes

En dépit de ces améliorations, rien n'est décidé encore concernant sa participation aux cérémonies religieuses de la Semaine sainte précédant Pâques et beaucoup dépendra "également de la météo". Il est d'ores et déjà acquis que la prière pour le Dimanche des rameaux, dans deux jours, sera présidée par le cardinal Leonardo Sandri.

Jorge Bergoglio a passé plus de cinq semaines à l'hôpital Gemelli de Rome pour soigner une double pneumonie. En convalescence depuis son retour au Vatican le 23 mars, il est encore affaibli après cette maladie ayant menacé sa vie et a drastiquement réduit ses activités, les médecins lui ayant demandé d'observer un repos de deux mois.