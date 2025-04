Guerre en Ukraine : les négociations entre la Russie et les États-Unis au point mort

Alors qu'il avait promis pouvoir résoudre rapidement le conflit en Ukraine, Donald Trump accuse la Russie de jouer la montre et lui dit de "se bouger" dans un post sur son réseau Truth Social. L’émissaire américain Steve Witkoff a rencontré Vladimir Poutine ce vendredi à Saint-Pétersbourg, sans avancée majeure.

Toujours pas de trêve en vue sur le sol ukrainien. L’émissaire américain Steve Witkoff a rencontré Vladimir Poutine ce vendredi à Saint-Pétersbourg, en Russie. Après plusieurs heures de réunion, l’avancée du dossier est peu déterminante.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un "travail laborieux"

Une poignée de main et quatre heures de discussion plus tard, Vladimir Poutine et Steve Witkoff semblent être toujours éloignés d’un accord de trêve. C’est le troisième entretien entre les deux hommes depuis février. Le Kremlin évoque un “travail laborieux” au cours duquel Vladimir Poutine est à l’écoute. La thématique est très complexe ajoute son porte-parole.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mais la Russie, accusée de jouer la montre doit “se bouger” a écrit plus tôt Donald Trump sur son réseau Truth Social. Le président américain multiplie les pourparlers, déterminés à mettre fin au conflit au plus vite. Plus le temps passe, plus les ukrainiens craignent d’être poussés à des concessions.

Pour l’instant, le président américain n’a réussi à obtenir qu’une trêve en mer Noire aux contours flous, et la fin des frappes sur les infrastructures énergétiques. Une pause dans les bombardements que les deux belligérants s’accusent de ne pas respecter.