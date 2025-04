États-Unis : l'attractivité touristique du pays baisse suite à la guerre commerciale initiée par Donald Trump

C'est une des conséquences de la guerre commerciale initiée par le président américain Donald Trump. L'attractivité des États-Unis est en baisse. L'année dernière, 1,8 million de Français ont visité le pays de l'Oncle Sam. Mais ce serait certainement moins cette année.

Sur le comparateur de billets d'avion Liligo, le nombre de recherches de voyage à destination des grandes villes américaines est en forte baisse, moins 26% pour San Francisco par rapport à la même période l'an dernier, moins 25% pour Los Angeles.

La France n'est pas le seul pays à se détourner des États-Unis

Le contexte économique très instable décourage les touristes, selon Kenza Jelloul, du comparateur Liligo : "Il y a aussi un questionnement sur l'inflation. Il y avait énormément de changements dans les tarifs et ainsi de suite, donc peut-être que les produits sur place coûteront un peu plus cher. Au-delà des billets d'avion, il y a le budget sur place qui pourrait être revu. Il y a aussi une volatilité des décisions. On sait que le profil du voyageur français est assez prudent".

Même tendance pour le cabinet Protourisme, les intentions de départ vers les États-Unis ont chuté de 25% en un an. Air France dit aussi constater un ralentissement des réservations, spécialement pour les classes économies. Et la France n'est pas le seul pays à se détourner des États-Unis.

Le Canada enregistre aussi des annulations de vols et de croisières, à tel point que le cabinet américain Tourism economics prévoit déjà une perte de 64 milliards de dollars pour le secteur cette année.