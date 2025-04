Séisme en Birmanie : l'ONU demande 275 millions de dollars pour l'aide humanitaire

Trois semaines après le séisme qui a touché la Birmanie et qui a fait plus de 3.600 morts, l'ONU a lancé un appel aux dons pour récolter 275 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires dans le but d'aider plus de 6,3 millions de personnes dans les zones plus durement frappées par le séisme.

L'ONU a lancé vendredi un appel aux dons de 275 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires et de protection de plus d'un million de personnes particulièrement touchées par le récent séisme dévastateur en Birmanie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

6,3 millions de personnes ont un besoin d'assistance urgent dans les zones les plus durement frappées

Le plan humanitaire pour 2025 avait été précédemment chiffré à plus de 1,1 milliard de dollars, avec l'objectif d'aider 5,5 millions de personnes en priorité, sur 19,9 millions de personnes dans le besoin dans le pays. Un appel qui n'est financé qu'à hauteur d'un peu plus de 5%. "Avec des besoins nouveaux et qui augmentent, des ressources supplémentaires sont nécessaires de façon urgente".

Selon l'ONU, plus de 6,3 millions de personnes ont un besoin d'assistance urgent dans les zones les plus durement frappées par le séisme de magnitude 7,7 du 28 mars. Soit 2 millions de plus qu'avant le tremblement de terre qui a fait plus de 3.600 morts.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans ce contexte, elle appelle à un financement supplémentaire de 275 millions de dollars pour pouvoir venir en aide à 1,1 million de ces personnes les plus vulnérables. Le plan insiste notamment sur la vulnérabilité des femmes et des filles, "qui font face à des risques plus élevés de violences liées au genre, d'insécurité alimentaire et de manque d'accès à la santé reproductive", et prévoit des mesures pour "empêcher et répondre à l'exploitation sexuelle et aux abus sexuels à la suite du séisme".