La Grèce veut renforcer sa défense avec des systèmes de drones

La Grèce a annoncé jeudi qu'elle allait réorganiser sa défense en mettant l'accent sur l'introduction des systèmes de drones et renforcer ses capacités de cyberguerre après des leçons tirées de la guerre en Ukraine. La Grèce doit faire face à une "réalité différente" et moderniser "rapidement" ses forces pour répondre aux exigences du XXIe siècle, a déclaré le ministre de la Défense, Nikos Dendias, à la commission parlementaire de la défense.

Quatre systèmes de drones différents

L'armée va introduire quatre systèmes de drones différents, fusionnerait des unités de l'armée et va mettre de côté les anciennes armes, selon le ministre. "Chaque unité de l'armée aura des capacités de combat par drone", a-t-il déclaré. Afin d'économiser des fonds, plus de 130 casernes militaires seront supprimées d'ici l'année prochaine, a précisé Nikos Dendias rappelant que le pays dispose de plus de 800 camps militaires, "soit plus que les États-Unis".

Le porte-parole du gouvernement grec, Pavlos Marinakis, a estimé lors d'un point de presse que la réorganisation de l'armée serait "la plus importante jamais entreprise dans l'histoire de l'État grec en matière de défense nationale". Nikos Dendias a également indiqué que les frégates grecques seraient désormais équipées d'un système anti-drone de fabrication grecque, qui a déjà été utilisé contre les rebelles Houthis en mer Rouge.

3% du PIB grec pour la Défense

En avril, le ministre avait déclaré à la télévision privée Skaï que son pays devrait être protégé d'un système antiaérien et devrait se diriger vers la création d'un "dôme anti-drone", comme la Turquie voisine. Le gouvernement turc avait indiqué le mois dernier que ses industries de défense envisageait la construction d'un "dôme de fer", système de défense anti-missile à l'image de celui qui protège Israël.

Membre de l'Otan et comptant environ 10,5 millions d'habitants, la Grèce consacre près de 3% de son produit intérieur brut (PIB) à la défense, l'un des taux les plus élevés parmi ses partenaires européens, invoquant des tensions avec son rival historique, la Turquie, également membre de l'Alliance atlantique.