Louis Prevost, frère de Léon XIV : «Mon frère est pape, je ne peux pas y croire»

© Vatican Media / CPP / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP

«Une étincelle d'espoir» : les fidèles américains, réunis à Rome, ne cachent pas leur fierté après l'élection de Léon XIV © Vatican Media / CPP / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP

Louis Prevost, le frère cadet de Léon XIV n'en revient toujours pas : son frère est pape. Et pourtant, à l'en croire, la chose n'est finalement pas si surprenante que ça. "On le taquinait en lui disant qu'il deviendrait pape et ça ne lui plaisait pas", a-t-il affirmé lors d'un entretien.