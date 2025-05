Berlin appelle à un cessez-le-feu à Gaza où la situation est «insupportable»

Alors que la situation humanitaire continue de se détériorer dans la bande de Gaza, où la population subit un blocus alimentaire depuis le 2 mars, Berlin insiste sur la nécessité d'organiser impérativement "des discussions sérieuses en vue d'un cessez-le-feu".

Le nouveau chef de la diplomatie allemande Johann Wadephul a appelé ce samedi à "des discussions sérieuses en vue d'un cessez-le-feu" à Gaza où la situation humanitaire "est désormais insupportable", avant de se rendre en visite en Israël.

Il est "impératif d'entamer" ces négociations "dans le but de libérer tous les otages et d'assurer l'approvisionnement de la population de Gaza", a-t-il déclaré à Berlin, selon des propos rapportés par son ministère.

Johann Wadephul sur place

Tout en réaffirmant le soutien sans faille de l'Allemagne envers Israël, dont la sécurité et l'existence font partie de la "raison d'État allemande" du fait de sa responsabilité dans l'Holocauste, le responsable a souligné qu'il allait "s'enquérir de l'objectif stratégique des combats qui se sont intensifiés depuis mars". Il doit s'entretenir avec son homologue Gideon Saar, et devrait aussi rencontrer dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

L'armée israélienne avait repris son offensive sur le territoire le 18 mars, mettant fin à deux mois de trêve avec le Hamas. Ce mardi, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz avait exprimé son "inquiétude considérable" sur la situation à Gaza, et exigé d'Israël qu'il y "respecte ses obligations humanitaires". Il avait alors indiqué que Johann Wadephul se rendrait en fin de semaine "à (sa) demande" en Israël.

Une situation alarmante

La bande de Gaza, dont la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants ont déjà été déplacés depuis le début de la guerre lancée par Israël en représailles de l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre 2023, est soumise à un blocus hermétique depuis le 2 mars et en proie à une grave crise humanitaire. Démentant toute crise humanitaire, les autorités israéliennes affirment que le blocus vise à contraindre le Hamas à libérer les otages.

"En Cisjordanie également, les Palestiniens ont besoin de perspectives d'avenir politique et économique afin que la haine et l'extrémisme ne trouvent plus de terreau fertile", a déclaré Johann Wadephul. "La manière dont nous pouvons aider l'Autorité palestinienne à mener les réformes urgentes sera tout autant à l'ordre du jour de mes entretiens que la question de la colonisation israélienne", a-t-il dit.

Cette visite intervient à un moment où Israël et l'Allemagne s'apprêtent à célébrer les 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le président israélien Isaac Herzog est attendu lundi à Berlin, et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier se rendra à son tour en Israël mardi.