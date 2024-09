États-Unis : Donald Trump en campagne dans un État clé, Kamala Harris se prépare au débat

Requinqué par le report de ses ennuis judiciaires à l'après présidentielle, Donald Trump fait campagne samedi dans l'État disputé du Wisconsin, à trois jours de son premier grand duel télévisé contre Kamala Harris, qui se prépare depuis un autre État clé, la Pennsylvanie. Au coude-à-coude dans les sondages à moins de deux mois du jour du vote, les deux rivaux s'affrontent mardi soir lors d'un débat sur la chaîne ABC, un moment très attendu après la prestation calamiteuse de Joe Biden le 27 juin, qui l'a conduit à jeter l'éponge et à passer le témoin à sa vice-présidente.

D'ici-là, Donald Trump se rend samedi à Mosinee, au cœur du Wisconsin, dans le nord des États-Unis, un État remporté par le milliardaire républicain en 2016, mais que lui avait repris Joe Biden, de justesse, en 2020. Le candidat de 78 ans compte attaquer Kamala Harris sur l'économie, notamment sur l'inflation pendant le mandat Biden. Selon des sondages, le sujet reste crucial pour les électeurs américains et favorise légèrement Donald Trump, même si la hausse des prix est restée stable sur un an en juillet, à 2,5%.

Les démocrates qualifient Trump de "repris de justice"

Le meeting se déroule au lendemain d'une victoire judiciaire de taille pour Donald Trump, qui a obtenu le report au 26 novembre, soit après le vote du 5 novembre, du prononcé de sa peine dans l'affaire de paiements cachés à une star du X pendant la campagne présidentielle de 2016. Le procès, qui avait largement perturbé au printemps la campagne du milliardaire républicain, s'était terminé fin mai par un verdict de culpabilité unanime des douze jurés à New York, faisant de Donald Trump le premier ancien président des États-Unis condamné par la justice pénale.

Mais la décision rendue vendredi par le juge du procès, Juan Merchan, signifie que les électeurs américains ne sauront pas, en glissant leur bulletin dans l'urne, de quelle peine doit écoper leur hypothétique futur président. Donald Trump a également reçu le soutien vendredi d'un puissant syndicat de policiers, dont il a profité pour redoubler d'attaques contre Joe Biden et Kamala Harris sur les thèmes de la sécurité et de l'immigration. Kamala Harris fait elle campagne sur son bilan et son expérience en tant qu'ancienne procureure générale de l'État de Californie, face à celui que les démocrates qualifient de "repris de justice".

La vice-présidente des États-Unis, dont l'entrée en campagne tardive a redonné de la vigueur aux démocrates, se prépare à son grand duel contre Donald Trump depuis Pittsburgh, dans l'Etat clé de Pennsylvanie, remporté d'un cheveu par le républicain en 2016, puis par Joe Biden avec une marge infime en 2020. Le débat est vu comme une occasion pour Kamala Harris de prendre l'avantage sur Donald Trump devant des dizaines de millions de téléspectateurs américains, mais la candidate démocrate est aussi attendue sur des mesures concrètes, alors qu'elle a été critiquée sur le manque de détails dans ses propositions.